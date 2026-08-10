Tras el terremoto de magnitud 7.4 que azotó Colombia este lunes a las 7:34 horas, tiempo local, y que ha dejado hasta ahora más 73 muertos y decenas de heridos, en redes sociales han surgido cientos de videos que muestran el aterrador momento.

Uno de los videos que más ha circulado en redes sociales muestra los daños estructurales que sufrió la Iglesia de San José, ubicada en Pereira. En el metraje se observa a un grupo de personas afuera del recinto que se sostienen entre sí para no caer al suelo. Al fondo, se ve cómo partes de la iglesia comienzan a caer.

Otro video que también sorprendió en redes sociales muestra el colapso de un edificio en la plaza Bolívar, también en Pereira. En las imágenes se observa el momento en que la estructura se desploma, mientras varias personas intentan huir de la nube de polvo y escombros que genera a su paso.

También en Pereira se registró el derrumbe de otro edificio, mientras personas aún circulaban por la calle. En el clip se observa cómo un hombre deja su moto en la acera para huir de la nube de escombros y polvo que se genera tras el colapso.

VIDEOS: Terremoto en Colombia también causa daños en hospital y aeropuerto

En otro video compartido por Latinus se observa la caída de una parte del techo de un hospital, así como ambulancias balanceándose de un lado a otro, mientras pacientes y personal del edificio salen corriendo.

#InformaciónParaTi ♬ Originalton - Latinus @latinus_us Un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Colombia, sacude gran parte del país, deja varios heridos y afecta infraestructura; el movimiento telúrico se percibió en Ecuador y Panamá, donde fueron evacuadas personas de varios edificios y oficinas. #Latinus

El aeropuerto de Pereira también sufrió daños estructurales. En el video compartido por Isayobba en X se observa cómo partes del techo comenzaron a caer durante el sismo. Algunas personas corren, mientras otras se resguardan debajo de las mesas y cerca de pilares.

Aeropuerto de Pereira. Tremendo. Nunca había sentido un temblor tan fuerte. pic.twitter.com/6aMfQJ3a2f — Laura Victoria Restrepo. NO DM (@isayobba) August 10, 2026

De acuerdo con información de EFE, el Gobierno de Colombia ya declaró la situación como “desastre nacional”, mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció su apoyo al país vecino durante su conferencia matutina:

“Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, declaró la presidenta.