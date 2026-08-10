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Al menos 20 personas murieron este lunes en Pereira y Manizales, dos ciudades del centro de Colombia, una de las zonas más afectadas por el que sacudió buena parte del territorio nacional, informaron las autoridades locales.

"Hasta el momento, llevamos nosotros registradas 18 personas muertas" en Pereira, expresó el alcalde de esa ciudad, Mauricio Salazar, a la emisora Caracol Radio.

Por otro lado, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, capital del aledaño departamento de Caldas, aseguró que fallecieron al menos dos personas en esa ciudad.

"Hasta ahora registramos dos muertos", aseguró el alcalde a la emisora colombiana Blu Radio, quien también informó de que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en la ciudad, además de varias iglesias que sufrieron daños por el movimiento sísmico, y de que la Alcaldía ya habilitó tres albergues en diferentes zonas de la ciudad.

Los daños materiales en esa zona cafetera de Colombia incluyen el desprendimiento de parte del techo del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, que permanece cerrado, al igual que los de Manizales y Armenia, en la misma región, según informó la autoridad aeronáutica, así como afectaciones en iglesias y catedrales.

"Alcanzamos a llegar a sacar los abuelos. El apartamento quedó mal, el edificio está totalmente destruido", dijo a EFE Johanna Ramírez, una habitante de Pereira que cuida a una pareja de ancianos.

En videos difundidos tras el sismo se observa cómo el pico central de la iglesia de San José de Pereira se desprende, mientras varias personas que se encontraban en la calle se agarran a una motocicleta de la Policía y a otros elementos del entorno mientras son sacudidas por el temblor, en medio del caos y la confusión

En otro video grabado en Pereira se observa cómo parte de la fachada de un hotel se desprende, al tiempo que la persona que registra las imágenes asegura que quienes se encontraban en el lugar están "bien".

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas por el sismo.

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