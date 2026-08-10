Leni Klum, hija de la supermodelo Heidi Klum, conquistó las redes sociales al compartir detalles de la reciente sesión fotográfica que hizo para la revista Daily Front Row y en la que hizo alarde de su talento frente a las cámaras.

En su cuenta de Instagram, la joven celebridad apareció haciendo alarde de su figura de ensueño y belleza natural con varios conjuntos de lujo, incluido un look de Chanel blanco con negro, compuesto por falda de tubo de cintura baja y un blazer desabotonado.

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El atuendo, con estampados asimétricos y botones rojos, fueron coordinados con zapatillas beige con puntas negras y un bolso satinado con cadena dorada; también usó pequeños pendientes plateados.

Leni posó recostada en un camastro de playa con un fondo azul, simulando el mar. También usó vestidos de gala de firmas como Balenciaga y Prabal Gurung; en una toma posó usando sólo una toalla de baño alrededor de su cuerpo. “Yo para @daiyfrontrow”, escribió en la publicación.

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La joven modelo no sólo rodó la sesión fotográfica para la revista de moda, sino que dio una entrevista exclusiva sobre sus inicios en la industria del modelaje, la influencia de su madre y el éxito que ha tenido en los últimos años.

Leni Klum ha construido una carrera en el mundo de la moda y aseguró que la confianza que muestra frente a las cámaras se debe en gran parte al apoyo que le ha dado su madre. A sus 22 años, ya suma varias campañas de lencería para Intimissimi y afirma sentirse completamente cómoda con su cuerpo.

“Me siento muy cómoda con mi cuerpo”, señaló. “Crecer con una madre que se sentía a gusto con su cuerpo hizo que me resultara fácil sentirme a gusto con el mío”, comentó.

La celebridad recordó que Heidi estuvo presente durante su primera sesión para la firma, cuando tenía apenas 18 años, ayudándola a controlar los nervios. Sin embargo, confesó que su debut en la portada de Vogue Alemania en 2021 sí la puso muy nerviosa, especialmente porque también debía enfrentarse por primera vez a una entrevista con un periodista.

“Estaba muy asustada. Estaba histérica la mañana del rodaje. Agradecí que mi madre estuviera allí. Creo que estaba más nerviosa por la entrevista porque nunca antes había hablado con un periodista. No se trataba sólo de posar frente a la cámaras. Por suerte me sostuvo la mano todo el tiempo”, apuntó.

Además de compartir profesión, madre e hija mantienen una relación muy cercana. Leni describe a Heidi como su “mejor amiga” y asegura que hablan y hacen videollamadas todos los días, además de enviarse fotografías constantemente.