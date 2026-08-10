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El Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantienen bajo vigilancia varias zonas de inestabilidad en el océano Pacífico, entre las islas de Hawái y las costas de , debido a que distintos sistemas tropicales podrían desarrollarse de manera cercana durante los próximos días.

¿Qué peligro representan dichas zonas de inestabilidad? ¿Hay probabilidades de que azoten México próximamente? A continuación te contamos los detalles revelados por ambas agencias meteorológicas.

De acuerdo con los monitoreos de las agencias, en el Océano Pacífico se registran tres sistemas que podrían desarrollarse en los siguientes siete días, el primero se ubica al este-sureste de las islas hawaianas y está produciendo aguaceros “desorganizados y tormentas eléctricas”.

Se espera que se desarrolle como tormenta tropical a mediados de la semana “a medida que el sistema comience a moverse hacia el oeste-noreste a través del Pacífico Central”, apunta el NHC en un comunicado.

El segundo está al oeste-suroeste a varios miles de kilómetros de la punta de la península de Baja California y podría desarrollarse en los siguientes siete días.

“Las condiciones ambientales parecen propicias para algún desarrollo gradual, y una depresión tropical podría formarse durante los próximos días mientras el sistema se mueve lentamente hacia el oeste-noroeste a través de la porción occidental del Pacífico Este”, explica el meteorológico estadounidense.

Por su parte, el tercer sistema se encuentra cerca de las costas mexicanas, con una probabilidad de formación del 20 por ciento en los siguientes días. Hasta el momento ninguno de estos tres fenómenos se ha convertido en huracán o en tormenta tropical ni es un hecho de que tengan un impacto simultáneo en México.

La cercanía temporal de estos y las alertas meteorológicas lanzadas por el NHC y el SMN han levantado la preocupación de los mexicanos por las posibilidades de que en realidad impacte un “triple huracán” esta semana.

Hasta el momento, no hay un pronóstico oficial que confirme la llegada de tres huracanes simultáneamente a México al mismo tiempo.

La vigilancia meteorológica se mantiene porque los sistemas tropicales pueden cambiar rápidamente de intensidad y trayectoria, pero cualquier posible afectación dependerá de su evolución, desplazamiento y de las condiciones atmosféricas de los próximos días.

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