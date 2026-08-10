El próximo sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026 a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), con la finalidad de “fortalecer la preparación, coordinación y capacidad de respuesta de los tres órdenes de gobierno... así como promover la participación activa de la sociedad para reducir los riesgos ante desastres”, de acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Aquí te contamos cuándo y a qué hora será el simulacro, cuáles serán las hipótesis sísmicas, en qué estados sonará la alerta sísmica, qué mensaje llegará al celular y cuáles son las recomendaciones de las autoridades.

¿Cuándo y a qué hora será el Segundo Simulacro Nacional 2026?

El Segundo Simulacro Nacional 2026 será el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas.

¿Cuáles serán las hipótesis sísmicas del simulacro?

Para este Segundo Simulacro Nacional se contemplan cinco hipótesis sísmicas, incluida una de magnitud 7.7 en Puebla.

De acuerdo con Laura Velázquez Alzúa, se eligió este escenario porque “se trata de un evento físicamente posible debido a la interacción de la placa de Cocos” y permitirá “ensayar uno de los escenarios de mayor preocupación para la capital del país”, debido al “factor de amplificación sísmica en suelos blandos y el menor tiempo de anticipación de la alerta”.

Las cinco hipótesis son:

Centro (escenario principal): magnitud 7.7 , con epicentro en Tehuacán, Puebla.

magnitud , con epicentro en Tehuacán, Puebla. Noroeste: magnitud 7.1 , con epicentro en Mexicali, Baja California.

magnitud , con epicentro en Mexicali, Baja California. Noreste: magnitud 5.2 , con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

magnitud , con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León. Península de Yucatán: magnitud 7.0 , con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

magnitud , con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo. Golfo de Tehuantepec: magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.

¿Sonará la alerta sísmica en mi celular?

La alerta sísmica no solo se recibirá por radio, televisión y altavoces, sino también a través de la red de telefonía celular.

Para recibir la alerta en tu celular no será necesario estar conectado a internet. Sin embargo, se recomienda revisar la configuración del dispositivo para saber si están activadas las notificaciones para las alertas de simulacros.

Este es el mensaje que llegará junto con el sonido de la alerta:

“AVISO Importante: Sigue las indicaciones de Protección Civil. Aviso importante”.

¿En qué estados sonará la alerta sísmica?

De acuerdo con el Informador, la alerta sísmica se escuchará en las siguientes entidades del país:

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Morelos

Michoacán

Chiapas

¿Qué recomendaciones seguir durante el Segundo Simulacro Nacional 2026?

Cecilia Izcapa Treviño, directora de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), dio las siguientes recomendaciones para el Segundo Simulacro Nacional 2026: