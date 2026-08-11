Después de 10 años de noviazgo, uno de compromiso, y cinco hijos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez por fin dieron el sí acepto. Esto se sabe de su boda secreta.

Según confirmó el astro portugués, después de una larga espera él y la modelo de 32 años se casaron.

En redes sociales, el futbolista compartió una fotografía en la que aparece sosteniendo la mano de Georgina, ambos con sus alianzas nupciales, con el fondo desenfocado de la silueta de Geo vestida de blanco. En el pie de foto, Cristiano sólo puso sus iniciales con un corazón en medio.

Minutos después de la publicación, el medio británico Daily Mail reveló citando al representante del jugador que la pareja se casó en una ceremonia civil “íntima y privada” con sus amigos y familiares más cercanos en Cascais, Portugal.

“Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron hoy en una ceremonia civil en Cascais, Portugal, y ahora son oficialmente marido y mujer”, comentó el representante y agregó: “La ceremonia fue un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos”.

La noticia de su boda secreta se da días después de que se creyera que la pareja se casaría en la ciudad natal de Cristiano, en Madeira, Portugal. Para sorpresa, los fanáticos de los nuevos esposos presenciaron la boda de otra pareja en la iglesia de Funchal, creyendo que se trataba de CR7 y Geo.

Según los reportes de sus planes de boda, las celebridades se casarían en Madeira el 1 de agosto , pero esto resultó ser falso.

El millonario anillo de Georgina

Hace un año la pareja se comprometió con un millonario anillo a casi 10 años de relación. En una entrevista que dio a ELLE, Rodríguez habló sobre la joya y el tiempo que tardó el jugador en entregárselo.

Según dijo, el hecho que Cristiano le diera un anillo de más de 3 millones de dólares fue “lo mínimo que podía hacer” después de haber tardado tantos años en pedirle matrimonio, aunque no tenía idea que alguna vez se comprometería.

“Es precioso. Es lo mínimo que podía ofrecerme después de diez años de espera (risas). La verdad es que, cuando me propuso matrimonio, era lo último que tenía en mente”, señaló la modelo.

Geo contó que después de recibir el anillo se olvidó un poco de él hasta que lo vio con la luz del día a la mañana siguiente.

“Me llevó mucho tiempo asimilar la enorme piedra que me dio. Me quedé tan impactada que la dejé en mi habitación y no la abrí a la luz del sol hasta el día siguiente (risas)”, recordó.

La historia de amor de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Georgina y Cristiano Ronaldo llevaban 10 años de un noviazgo público y bastante documentado en redes sociales. Se sabe que se conocieron en 2016 en la tienda Gucci de Madrid donde la influencer trabajaba como dependienta.

Según ha contado en varias ocasiones, Cristiano llegó a la tienda junto a su hijo y unos amigos cuando ella estaba a punto de terminar su turno: “Finalmente pude salir de la tienda para irme a casa tres horas más tarde de lo que debería, y justo cuando me disponía a marcharme, entró Cristiano con su hijo mayor y algunos amigos”.

Poco después de conocerse, Cristiano la buscaba para salir en citas y a eventos mediáticos: “Muchas veces venía después del trabajo”, reveló en su serie Soy Georgina. “El venía, recuerdo una vez en un Bugatti. Mis compañeros de trabajo se volvieron locos. llegaba en autobús y yo me iba en un Bugatti. ¡La gente no se lo podía creer!”, agregó.

Después de esto, la familia de las celebridades creció, llegaron los gemelos Eva y Mateo en 2017, posteriormente a Alana Martina y en 2022 recibieron a Bella Esmeralda, en el mismo parto, Geo y Cristiano perdieron a un bebé.