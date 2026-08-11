David Bisbal vivió momentos de angustia durante el sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto y que ha dejado decenas de muertos y heridos. El cantante español, quien había llegado al país a las 3:30 a. m., horas antes del sismo, para grabar los últimos programas de ‘Operación Triunfo Estados Unidos 2026’, donde es juez, reveló que sintió pánico, aunque afortunadamente en Bogotá no ocurrió nada.

En sus redes sociales, Bisbal publicó un video en el que se observa cómo la lámpara de su habitación de hotel se balancea de un lado a otro mientras él le reza a la Virgen.

“Un terremoto. Espero que no pase nada. Dios mío. Pta madre. Por favor. Por favor, virgencita. Ya estamos, venga. Tranquilo. Venga. Para. Pta madre”, dice en el video.

😰🙏 David Bisbal vive momentos de angustia durante sismo en Colombia



El cantante español David Bisbal compartió en redes sociales cómo vivió el fuerte movimiento telúrico mientras se encontraba en Colombia.



En medio de la sacudida, el artista comenzó a rezar mientras grababa… pic.twitter.com/b9efh4eWcB — Fabián Gómez Hdez (@fabiangomezh) August 11, 2026

David Bisbal cuenta cómo vivió el terremoto en Colombia

Posteriormente, en un segundo video publicado en sus historias, David Bisbal explicó que apenas había despertado cuando ocurrió el sismo y que, aunque sintió pánico al principio, después de aproximadamente un minuto todo terminó.

“Lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá, pues ha sido un poco de pánico al principio, pero ya me di cuenta enseguida que después de un minuto aproximadamente pues todo acabó, empezaron a sonar un montón de alarmas por protocolo de otros edificios que estaban colindantes al mío y por suerte en Bogotá no ha sucedido nada, pero ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que en Cali y en otras provincias del interior en Colombia han sido muy fuertes”, detalló.

El cantante de “Bulería” agregó que enviaba un abrazo a las personas afectadas por el terremoto y que estaría publicando información sobre las ayudas a través de sus redes sociales.

“Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas y bueno pues obviamente estamos todos con el corazón en un puño, así que les mando un abrazo muy fuerte, y vamos a estar un poco informando acerca de las ayudas”, explicó.

Mensaje de nuestro @davidbisbal tras sentir el terremoto que ha sacudido Colombia ésta mañana. David se encuentra en el país grabando los últimos programas de #OperaciónTriunfoUSA.



Fuerza para todos y ánimo a los servicios de emergencia que trabajan incansablemente. 🙏💔💪 pic.twitter.com/1onOCxC4wm — Ana Maria Luján (@anamari_db) August 10, 2026

Ninel Conde también narró cómo vivió el sismo en Colombia

David Bisbal no fue el único famoso que se encontraba en Colombia cuando ocurrió el terremoto. Ninel Conde también estaba en el país y narró a través de sus redes sociales cómo vivió el sismo junto a su sobrina y su perrita.

“No saben el susto que me acomodé, nos acomodamos... Bella lloraba antes de que empezara a temblar. No sabíamos qué hacer porque estábamos en un piso 14. Y duró horas ese terremoto. Me metí debajo de una mesa. Me salí. Decía Dios mío. Le marqué a mi esposo, regresé debajo de la mesa y eso no dejaba de moverse”, narró.

Ninel Conde vivió los momentos más aterrorizantes de su vida al quedar atrapada en pleno terremoto de 7.4 en Bogotá, Colombia. Entre lágrimas y abrazada a su perrita, confesó que ni en México había sentido un sismo tan brutal.



#TerremotoColombia #NinelConde #Sismo74 #Bogota… pic.twitter.com/fyU2qcXHiX — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) August 10, 2026

La cantante mexicana también aseguró que era el peor sismo que había vivido, a pesar de haber vivido en la Ciudad de México, una región caracterizada por su alta actividad sísmica.

“Es el terremoto más fuerte que he sentido en mi vida, y miren que he vivido en la Ciudad de México que ahí no es juego”, explicó.