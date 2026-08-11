A sus 61 años, Elizabeth Hurley demostró por qué es uno de los mayores íconos de estilo y belleza. La actriz y modelo británica acaparó la atención de sus seguidores al compartir una imagen en la que luce un espectacular bikini color turquesa que resalta su figura.

En la fotografía, Hurley aparece de pie frente a una paradisíaca playa de aguas cristalinas, disfrutando de un escenario que combina arena blanca, mar azul y una atmósfera tropical. El llamativo traje de baño, de tono vibrante y favorecedor, se convierte en el protagonista del look.

Para complementar su atuendo, la estrella añadió una ligera capa de tela con estampado animal print tipo leopardo, una pieza que aporta un toque de glamour y personalidad al conjunto. El contraste entre el turquesa del bikini y los tonos salvajes del estampado no pasó desapercibido entre sus admiradores.

La publicación rápidamente generó miles de reacciones y comentarios, donde los usuarios elogiaron su confianza, estilo y espectacular apariencia. Con esta nueva aparición, Elizabeth Hurley reafirma su estatus como referente de moda y demuestra que sigue marcando tendencia dentro y fuera de la playa.

El bikini turquesa forma parte de su marca Elizabeth Hurley Beach, lanzada en 2005 con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web.

La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

"Hemos vendido muchos bikinis, desde que comenzamos. Hemos ampliado la línea. Nuestros modelos para chicas jóvenes son adorables. Espero que podamos seguir fortaleciéndonos", dice.

"Decidí aventurarme con la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, independientemente de su forma o tamaño, pueden verse increíbles. Desarrollo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad ", explica.

La actriz ama modelar sus propias colecciones de trajes de baño. Asegura que lo más importante al lucir un bikini es la confianza y ella se siente cómoda y segura.

“Puede que haya un momento en el que no quiera modelar trajes de baño y pasar a caftanes voluminosos, pero actualmente lo disfruto”, dice.

Elizabeth Hurley compartió a Daily Mail algunos consejos para mantenerse saludable y radiante: no suele consumir comida chatarra y sólo bebe refresco una vez por mes. También bebe muy poco alcohol. No obstante, tiene una debilidad por la mantequilla de maní.

“No hago ningún ejercicio fijo, pero no puedo quedarme quieta por mucho tiempo. De hecho, como bastante, pero paseo mucho con mis perros. Salgo a caminar con ellos”.

También prefiere hacer tareas del hogar antes que ejercitarse en el gimnasio. La jardinería se ha convertido en la tarea que le da tranquilidad mental, pero también le exige físicamente.