La actriz y modelo Elizabeth Hurley volvió a captar la atención en redes sociales al compartir una imagen que ya está dando de qué hablar. A través de su cuenta de Instagram, la británica publicó una fotografía donde luce un diminuto bikini café combinado con una sencilla T-shirt.

Deslumbró no sólo por su look veraniego, sino por la naturalidad con la que Hurley proyecta confianza y elegancia. A sus 61 años, la también empresaria continúa consolidándose como un referente de moda.

Como era de esperarse, la reacción de sus fans no se hizo esperar: miles de “me gusta” y comentarios elogiando su estilo y figura inundaron la publicación.

Elizabeth Hurley ya ha confesado a sus fans su secreto de belleza eterna.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como, es decir, si como un sándwich, también como una manzana”.

Elizabeth Hurley constantemente modela piezas de su marca Elizabeth Hurley Beach.

Elizabeth Hurley Beach nació en 2005 como una firma de lujo con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web. La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo.

La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

"Hemos vendido muchos bikinis, desde que comenzamos. Hemos ampliado la línea. Nuestros modelos para chicas jóvenes son adorables. Espero que podamos seguir fortaleciéndonos", dice.

"Decidí aventurarme con la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, independientemente de su forma o tamaño, pueden verse increíbles. Desarrollo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad", explica.