Elizabeth Hurley volvió a acaparar miradas en redes sociales al compartir una sesión fotográfica en la que luce un espectacular bikini naranja con detalles de cadenas doradas, a los 61 años.

La actriz y modelo británica aprovechó la publicación para promocionar una nueva colección de toallas coloridas.

En las imágenes, Elizabeth Hurley presume su figura tonificada con un abdomen plano y una silueta esbelta que ha sido ampliamente admirada por sus seguidores. El vibrante tono naranja del bikini resaltó su piel, mientras que los accesorios dorados añadieron un toque sofisticado y glamuroso al diseño, perfecto para la temporada de verano.

La empresaria también mostró parte de la nueva línea de toallas en colores llamativos, un lanzamiento que complementa su imagen asociada al lujo, las vacaciones y la moda de playa. Como suele ocurrir con sus publicaciones, los comentarios se llenaron de elogios por su apariencia y por la confianza que proyecta frente a la cámara.

Horas después, Elizabeth Hurley sorprendió nuevamente al compartir una fotografía junto a su pareja, el cantante Billy Ray Cyrus, conocido por su carrera en la música country y por ser el padre de la estrella del pop Miley Cyrus. La imagen confirmó el buen momento que atraviesa la pareja, que continúa compartiendo momentos de su relación con sus millones de seguidores en redes sociales.

El bikini forma parte de su marca Elizabeth Hurley Beach, lanzada en 2005 con sede en Londres. Se enfoca en las “tendencias que imprimen emoción al armario de vacaciones”, según su página web.

La colección ha tenido tanto éxito que ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de los diseños están confeccionados con algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley está involucrada en todos los procesos de diseño y supervisa su fabricación y comercialización.

"Hemos vendido muchos bikinis, desde que comenzamos. Hemos ampliado la línea. Nuestros modelos para chicas jóvenes son adorables. Espero que podamos seguir fortaleciéndonos", dice.

"Decidí aventurarme con la ropa de playa porque es un área donde las mujeres, independientemente de su forma o tamaño, pueden verse increíbles. Desarrollo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad ", explica.

La actriz ama modelar sus propias colecciones de trajes de baño. Asegura que lo más importante al lucir un bikini es la confianza y ella se siente cómoda y segura.

“Puede que haya un momento en el que no quiera modelar trajes de baño y pasar a caftanes voluminosos, pero actualmente lo disfruto”, dice.

Elizabeth Hurley compartió a Daily Mail algunos consejos para mantenerse saludable y radiante: no suele consumir comida chatarra y sólo bebe refresco una vez por mes. También bebe muy poco alcohol. No obstante, tiene una debilidad por la mantequilla de maní.

“No hago ningún ejercicio fijo, pero no puedo quedarme quieta por mucho tiempo. De hecho, como bastante, pero paseo mucho con mis perros. Salgo a caminar con ellos”.

También prefiere hacer tareas del hogar antes que ejercitarse en el gimnasio. La jardinería se ha convertido en la tarea que le da tranquilidad mental, pero también le exige físicamente.