Belinda y Danna están a punto de estrenar su canción Dolce Vita, una colaboración que se espera revolucionará la industria musical mexicana y que ha estado rodeada de polémica luego de que se hablara de ella por primera vez.

En redes sociales, ambas cantantes promocionaron su single con una sesión fotográfica, en la que aparecen haciendo alarde de su figura de ensueño, ataviadas con bodies satinados y llamativas joyas.

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Belinda posó vestida con un bodysuit rosa vieja con copas push up, finos tirantes, escote arriesgado y corte alto en la cintura. La cantante combinó la prenda con un collar de cristales plateados, a juego con pendientes de gran tamaño.

La celebridad lució su cabellera color chocolate peinada en voluminosos mechones ondulados con raya de lado, un estilo que puso en tendencia desde que se revelaron las primeras imágenes de su participación en la serie Carlota, que le da al rostro un toque de juventud y belleza eterna. Remató con maquillaje perfecto en tonalidades rosadas, labial brillante, sombras con cat eye y blush.

Por su parte, Danna se lució con un body de escote strapless color dorado metalizado, con escote recto, corte alto en las piernas y detalles drapeados en el torso. Combinó el outfit con un collar dorado, pendientes a juego, zapatillas de tacón y guantes extralargos transparentes.

Resaltó su belleza con un peinado alto y mechones rizados, además de maquillaje que le dio efecto glowy, incluido labial con gloss y labial rojizo.

Las celebridades anunciaron la fecha de lanzamiento de Dolce Vita. La nueva canción llegará a plataformas streaming el próximo 27 de agosto a las 6 pm, hora central de México. Según se informó, la colaboración será parte del EP de Danna, llamado Visions.

El lanzamiento de Dolce Vita llega en medio de la polémica que ha rodeado a Danna, Belinda y Kenia Os, así como a sus respectivos fandoms. Danna ya había adelantado desde abril que la colaboración estaba lista, pero no reveló la fecha de estreno.

La controversia en torno al trabajo conjunto explotó después de ciertas declaraciones de Belinda sobre su colaboración con Danna, que algunos seguidores interpretaron como una indirecta hacia Kenia Os.

Belinda describió la canción como una colaboración histórica entre dos pop stars que dejaron el ego a un lado y trabajaron por el amor a la música.

“Estoy muy emocionada porque va a salir un dueto que me emociona muchísimo, con Danna. Creo que en México nunca se habían juntado dos pop stars para hacer música, a veces los egos están muy por arriba del talento o de los proyectos. En este caso, logramos quitar los egos de artistas y simplemente hacer una canción por amor al arte, por amor a la música”, dijo Belinda en dicha entrevista.

Aunque la cantante aclaró sus palabras y defendió su relación con Kenia, el supuesto conflicto volvió a tomar fuerza cuando ambas coincidieron durante el Mundial.

En medio de los ataques digitales, Belinda denunció haber recibido amenazas de muerte y pidió a sus seguidores poner límites, mientras Danna llamó a detener las rivalidades entre fandoms. Por su parte, Kenia Os aseguró que ella y su equipo detectaron un incremento de publicaciones negativas y calificó la situación como una nueva campaña de desprestigio en su contra.