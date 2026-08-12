El gobierno ultraderechista de Colombia negó el miércoles los rumores sobre un supuesto rechazo de ayuda para atender a las víctimas del potente terremoto por "consideraciones ideológicas".

La emergencia por el sismo de magnitud 7,4 del lunes supuso una prueba temprana para el presidente Abelardo de la Espriella, que asumió hace apenas seis días.

La oposición de izquierda y algunos medios internacionales aseguraron que el gobierno estaba permitiendo contribuciones únicamente de gobiernos de su línea política, con el riesgo de poner en peligro vidas humanas. Pero la cancillería colombiana rechazó dichas acusaciones.

"Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política", declaró el jefe de la cartera de Exteriores, Omar Bula, en rueda de prensa.

Según el canciller están aceptando ayudas del gobierno izquierdista de México, que envió un avión con 58,5 toneladas de víveres y medicamentos. También de El Salvador, República Checa, Alemania, Luxemburgo, España, Portugal, Catar, Israel, India y Chile.

"No hemos excluido a ningún país", añadió.

Sin embargo en el caso del envío de equipos de rescate, Colombia únicamente ha aceptado la participación de los gobiernos derechistas de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, explicó David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

"Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional", indicó Tamayo.

El terremoto afectó en especial poblaciones del Pacífico y de la región cafetera en el oeste del país. Según Asocapitales, 241 personas han fallecido hasta el momento.

Un equipo de voluntarios mexicanos , que no hace parte de una delegación oficial del gobierno, hizo un llamado a la unidad.

"Yo les pido, se los suplico, vamos a trabajar juntos y a tratar de sacar a nuestros hermanos enterrados en distintos puntos", dijo a la AFP Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Azteca que participaba en las labores de rescate en Cali.

"Si nos ponemos a tratar de politizar esto, estamos mal", agregó.

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