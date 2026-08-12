Para quienes quedan atrapados entre los escombros tras un sismo, la supervivencia depende de muchos factores, entre ellos el clima y el acceso a agua y aire.

Los expertos señalan que, si las lesiones no son demasiado graves, las víctimas pueden sobrevivir una semana o más, siempre que el clima no sea demasiado caluroso o frío.

Los equipos de rescate trabajan contrarreloj en busca de sobrevivientes dos días después que un potente sismo mortal sacudiera el oeste de Colombia.

¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una persona atrapada tras un sismo?

La mayoría de los rescates ocurren en las 24 horas posteriores a un desastre. Los expertos indican que las probabilidades de supervivencia disminuyen con cada día que pasa después de eso. La mayoría de las víctimas sufren heridas graves o quedan sepultadas por piedras que caen u otros escombros.

Tras el terremoto y tsunami de 2011 en Japón, un adolescente y su abuela de 80 años fueron hallados con vida tras permanecer nueve días atrapados en su casa aplastada. Y el año anterior, una adolescente haitiana de 16 años fue rescatada de los escombros del sismo en Puerto Príncipe después de 15 días.

Agua y aire son cruciales a medida que pasa el tiempo

Las víctimas atrapadas tienen más probabilidades de sobrevivir si se encuentran en un bolsillo libre de escombros que evite lesiones graves cuando esperan el rescate, como debajo de un escritorio resistente, explicó el geofísico Victor Tsai, de la Universidad Brown. Los expertos llaman a esto un “espacio vacío habitable”.

¿Qué factores aumentan las posibilidades de sobrevivir bajo los escombros?

Si, como consecuencia del colapso del edificio, se liberaron fuego, humo o sustancias químicas peligrosas, eso puede reducir las probabilidades de supervivencia de una persona, advirtió el experto en respuesta a emergencias, el médico Joseph Barbera, de la Universidad George Washington.

Más allá de eso, contar con aire para respirar y agua para beber es crucial a medida que avanzan los días.

“Se puede sobrevivir un tiempo sin comida”, afirmó Barbera. “Se puede sobrevivir menos tiempo sin agua”.

Las temperaturas en el lugar donde alguien está atrapado pueden afectar la supervivencia, y las temperaturas fuera de los escombros pueden influir en las misiones de rescate.

En Colombia, donde gobiernos de toda Latinoamérica han ofrecido ayuda, las autoridades han señalado que la mayoría de las muertes por el sismo ocurrieron en las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, pero hay menos información sobre las zonas rurales.

Ha habido señales de esperanza, entre ellas el caso de una mujer de 32 años que fue sacada de un edificio colapsado en Pereira luego de permanecer atrapada durante 36 horas.

Barbera indicó que puede ser importante que los sobrevivientes reciban atención médica vital antes de ser retirados de los escombros. De lo contrario, la acumulación de toxinas por músculos aplastados podría hacer que entren en shock tras ser rescatados.

¿Qué hacer si quedas atrapado entre los escombros después de un sismo?

Las mejores prácticas para sobrevivir durante un terremoto dependen de en qué parte del mundo se encuentre. Los códigos de construcción en regiones con fallas activas suelen estar diseñados para resistir temblores, pero eso no se cumple en todas partes.

En muchos países, incluidos Estados Unidos, las recomendaciones son agacharse, buscar cobertura y sujetarse, a menos que se esté cerca de una salida del edificio. Buscar refugio debajo de una mesa pesada o cerca de muebles resistentes que puedan generar un bolsillo habitable si el techo se derrumba. Cubrirse el rostro con un paño o una mascarilla para protegerse del polvo y los escombros.