El gobierno de Colombia negó los rumores sobre un supuesto rechazo de ayuda para atender a las víctimas de un potente terremoto por "consideraciones ideológicas".

El gobierno explicó que está recibiendo la ayuda humanitaria ofrecida luego del sismo de magnitud 7,4 del lunes. Sin embargo, aclaró que solo solicitó equipos de búsqueda y rescate a Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

El sismo afectó en especial poblaciones del Pacífico y de la región cafetera en el oeste del país. Según la entidad de gestión del riesgo, 239 personas han fallecido hasta el momento.

"Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política", declaró el canciller colombiano, Omar Bula, en rueda de prensa, ante versiones de algunos medios de prensa y críticas de opositores que señalan que Colombia rechazó ayuda de gobiernos con los que el presidente Abelardo de la Espriella no tiene cercanía ideológica.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dijo que Colombia solo formalizó solicitudes de apoyo "de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel".

"Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional", indicó Tamayo.

En todo caso, a Colombia han llegado de forma autónoma equipos de rescatistas voluntarios de otros países. A Cali (suroeste), donde hay hasta el momento 74 muertos, llegaron los Topos Aztecas, un grupo de voluntarios mexicanos, que también estuvo asistiendo las labores de búsqueda luego de los recientes terremotos en Venezuela.

Sobre la ayuda humanitaria, Bula detalló que, de momento, Colombia recibió 100 toneladas ofrecidas por El Salvador. Además, un vuelo proveniente de México con 58,5 toneladas está en camino.

"Hemos estado trabajando sin parar para coordinar los ofrecimientos de ayuda humanitaria. Muchos países nos han ofrecido y nos toca organizar esa ayuda", dijo Bula.

Entre los países que han ofrecido ayuda humanitaria están El Salvador, México, República Checa, Alemania, Luxemburgo, España, Portugal, Catar, Israel, India y Chile.