¿Vives en un piso alto? ¿Sabes qué hacer en caso de que te toque un sismo en lo alto de un edificio? El Topo Mayor Azteca, Héctor ‘El Chino’ Méndez, ha dado varias recomendaciones para salvaguardarnos en caso de que en movimiento telúrico no podamos descender a los pisos inferiores.

Después de los trágicos sismos que se han vivido en las últimas semanas en Venezuela y Colombia y en los que ha asistido para la búsqueda y rescate de víctimas, y con el conocimiento recogido con los sismos que se han vivido en México a lo largo de la últimas décadas, el Topo Mayor sugiere ciertas prácticas para aumentar las posibilidades de sobrevivir ante un siniestro de tal magnitud, en especial cuando vivimos en un edificio de varios pisos.

¿Qué hacer en caso de sismo en un edificio alto?

Si bien los sismos no se pueden predecir, siempre queda el conocimiento sobre qué hacer antes y durante una emergencia por sismo. Sigue leyendo para conocer las recomendaciones.

Primero que nada, el rescatista de 80 años señala que lo ideal es evacuar inmediatamente un edificio siempre y cuando las personas se encuentren en los primeros tres pisos : “Sálgase rápido, del tercer piso para abajo”.

En el caso de los pisos más altos , el Topo Mayor sugiere irse a la azotea, ya que es más seguro subir que intentar bajar las escaleras, y quedarse sobre los escombros, una vez arriba, hay que tomar ciertas posturas para evitar daños físicos en caso de un colapso.

“Si están en los pisos superiores, por favor váyanse a la azotea. Si tienen oportunidad de estar en la azotea, porque cuando los edificios caen, la azotea aunque quede muy maltratada, ustedes quedarían arriba, golpeados, pero vivos. Acostados boca abajo (...) Porque si el edificio cae, ruedan si están boca arriba y pueden caer de mucha altura, o les puede caer el edificio encima. Boca abajo, en posición de estrella de mar en la azotea”, explica.

Por su parte, en los pisos intermedios , se sugiere no salir y buscar espacios donde puede quedar el “Triángulo de la vida”, dice el experto.

¿Qué es el triángulo de la vida? ¿Qué dice el Topo Mayor al respecto?

Durante un sismo, se propone colocarse junto a objetos resistentes, no debajo de ellos, para aprovechar el espacio que podría quedar si el techo colapsa, en estos espacios se pueden formar huecos protectores.

“Cuando estén en los pisos intermedios, busquen espacios donde calculen puede quedar el triángulo de la vida o los espacios vitales”, dice el Topo Mayor y agrega que lo ideal es acostarse junto a dichos objetos resistentes, no sentarse.

Además de las recomendaciones del experto, las autoridades de Protección Civil recomiendan:

No usar los elevadores

Ayudar a evacuar a las personas con discapacidad

No empujar a las personas durante la evacuación

Usar el celular cuando sea necesario

No fumar hasta verificar que no haya fugas de combustibles

Mantenerse alejado de áreas con daños estructurales

Ayudar a las personas con crisis nerviosa

¿Qué hacer después de un sismo?