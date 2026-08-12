¿Viajas a Los Ángeles, California? La ciudad es el epicentro del cine y una de las experiencias más interesantes que puedes vivir aquí es el Warner Bros. Studio Tour Hollywood.

Es un recorrido por las entrañas de los estudios de Warner Bros., donde conocerás cómo se hacen sus películas y series. También podrás vivir experiencias inmersivas en sets de producciones icónicas como Friends, The Big Bang Theory, Harry Potter, DC Comics y más.

Warner Bros. lleva más de 100 años produciendo entretenimiento. Así que podrás maravillarte con la utilería, vestuario y espacios donde se han filmado películas y programas. Dependiendo el día, puedes pasar a estudios donde se graban producciones actuales de cine y televisión.

¿Dónde se ubica el Warner Bros. Studio Tour Hollywood?

La dirección es el 3400 de Warner Blvd., en Burbank California. Está en la zona metropolitana de Los Ángeles, a unos 15 minutos (en auto) de Hollywood.

¿Cuánto cuesta una entrada para Warner Bros. Studio Tour Hollywood?

Hay diferentes tipos de entradas, pero la general cuesta $79 dólares para adultos y $68 dólares para niños de entre 5 y 10 años. Puedes comprar tus boletos en línea o en taquilla. Se sugiere hacerlo en línea para que puedas reservar tu horario.

¿Qué verás durante el tour?

La increíble experiencia comienza en el Storytelling Showcase, un espacio dedicado a más de 100 años de historia de Warner Bros., donde podrás admirar objetos originales, vestuarios, utilería y referencias a producciones legendarias como Casablanca, además de piezas de series tan populares como Friends. Dale un vistazo a la guitarra original de Phoebe.

Después, subirás a un vehículo guiado para recorrer los famosos backlots, los escenarios al aire libre donde se han grabado cientos de películas y series, como Young Sheldon. El recorrido es guiado, por lo que el guía comparte historias y datos sobre las producciones filmadas en cada espacio. Así sabrás que estos espacios se transforman constantemente para representar ciudades, barrios, épocas y mundos completamente distintos.

El recorrido también te llevará por calles y fachadas que han servido como escenario para las películas. Por ejemplo, podrás pasar de una avenida que parece Nueva York a rincones con estética europea o pequeños vecindarios estadounidenses.

Uno de los momentos más emocionantes es la visita a algunas áreas de producción y escenarios utilizados para grabaciones de cine y televisión. Como se trata de un estudio en funcionamiento, cada tour es diferente y las rutas pueden variar según las producciones del día, lo que hace que cada experiencia sea única y puedes volver cuantas veces quieras.

Experiencias de Friends, Harry Potter y DC Comics

El Warner Bros. Studio Tour Hollywood debe gran parte de su fama a que los turistas pueden vivir experiencias inmersivas de sus producciones favoritas. Una de las más populares es el set de Friends, donde podrás sentarte en el icónico sillón naranja, ver la cocina de Mónica, el sillón de Joe y tomarte decenas de fotos. No te vayas sin tomarte un café en Central Perk y vuélvete loco con toda la mercancía temática.

Otro set que verás es la réplica de la sala de Sheldon en The Big Bang Theory, así como la cafetería de la universidad. Más adelante, hay instalaciones para conocer cómo se graba el audio profesional de las películas.

Lo más reciente del tour es Superman Experience: Defenders Unite. Durante 25 minutos, entrarás a una experiencia inmersiva que parece un juego de realidad virtual. Salvarás a la tierra de villanos y pondrás a prueba tus habilidades de superhéroe junto a Superman. Todo con lentes 3D. Es la primera atracción de su tipo en el tour y abre la puerta a un nuevo tipo de entretenimiento.

La parte favorita de muchos viene al final, donde entras a un espacio cerrado con escenarios de Harry Potter que incluyen el auto azul volador de la segunda película, mandrágoras y la habitación de Harry Potter. Tienes que pasar con el sombrero seleccionador, quién te dirá a qué casa perteneces. En todos los espacios puedes tomar fotografía y video.

Hay una exhibición de DC Comics con vestuarios y automóviles de los superhéroes Batman, Wonder Woman, Superman. Al final puedes ver una exhibición sobre las producciones de Warner galardonadas en Hollywood. ¿Qué dices,lo anotas para tu próximo viaje?