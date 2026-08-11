¿Imaginas vivir un viaje que te lleve por destinos de bosque, playa y por algunas de las ciudades más icónicas del mundo? Este viaje existe y es un road trip por la Highway 1 de California.

La Pacific Coast Highway es una de las rutas panorámicas más emblemáticas de Estados Unidos. Esta carretera se extiende por más de 1,000 kilómetros a lo largo de la costa del océano Pacífico, conectando importantes destinos maravillosos como San Francisco y Los Ángeles, mientras ofrece impresionantes vistas de la costa californiana.

En tu recorrido podrás parar a disfrutar de la vista de acantilados, secuoyas gigantes, avistamiento de lobos marinos, catas de vino o puntos emblemáticos como Big Sur. Pero una de las grandes bondades del road trip es que puedes realizar estancias en destinos tan diversos como Cambria, Santa Monica o Los Ángeles.

La Highway 1 de California es la muestra de que el recorrido es parte del viaje y será la mejor manera de conocer la biodiversidad del Estado del Sol. Aquí un itinerario sugerido.

San Francisco, California

Inicia tu viaje en San Francisco, dedicándole dos días o más. Es una de las ciudades más icónicas de todo Estados Unidos por su asombroso Golden Gate, sus atracciones en la bahía, desarrollo tecnológico y diversidad cultural.

Hospédate en Omni San Francisco Hotel. Su ubicación estratégica será clave para disfrutar las atracciones turísticas más importantes y para moverte rápidamente entre ellas.

Aprovecha el primer día para recorrer Pier 39. Reúne vistas espectaculares de la bahía, avistamiento de lobos marinos, restaurantes increíbles para disfrutar un clam chowder, entretenimiento, tiendas y hasta museos.

El lugar es súper Instagrameable y podrás tomarte fotos en sus murales alusivos a San Francisco y California. También puedes divertirte en el carrusel, pasar la tarde viendo a los malabaristas, recorrer el muelle o tomar un tour a Alcatraz, la antigua prisión federal que se encuentra en una isla de la bahía. Luego dirígete a Club Fugazi en North Beach y maravíllate con un show de acrobacia, música y tragos.

Pier 39 and Fisherman's Wharf in San Francisco, California, USA.iStock/ Joseph Christopher Oropel

El segundo día será perfecto para conocer las calles y arquitectura victoriana. Toma el tour con Urban Hiker, para recorrer caminando puntos representativos de San Francisco, como Levi’s Plaza, Coit Tower, Lombard Street. Lo mejor es que disfrutarás de jardines “escondidos”, vistas panorámicas y un recorrido lleno de historias.

La tarde será perfecta para ir a comer a Chinatown, el barrio chino más antiguo de Norteamérica y uno de los más relevantes del mundo. Deléitate en sus restaurantes, explora la fábrica de Galletas de la Suerte y conoce de cerca a esta gran comunidad.

En tu camino verás los famosos Cable Cars. El sistema de tranvías comenzó a operar en 1873 y actualmente existen 3 líneas que atraviesan la ciudad. Otra opción es subirte a los taxis Waymo, los cuales operan sin conductor, de manera autónoma. ¿Te atreves?

Luego dirígete al parque Presidio, a pie de playa, para tener las primeras vistas del Golden Gate, asómbrate con el Palace of Fine Arts y vuelve al Pier 39 para tomar un crucero al atardecer en la bahía; pasarás por debajo del Golden Gate y se convertirá en uno de los mejores recuerdos de tu viaje. Ve abrigado.

Golden Gate Bridge /iStock/ bluejayphoto

La noche será mejor con una cena en Scoma’s Restaurant, uno de los establecimientos más populares de Fisherman’s Wharf. Está en el Pier 47 y podrás comer productos recién pescados, también llamados “Pier to Plate”. Los pasteles de cangrejo, el Cioppino y los platos de camarones son un clásico.

Destinos del Pacífico

Renta un auto en San Francisco e inicia el road trip hacia el sur de California. En este tercer día tendrás algunas de las vistas más hermosas de todo el viaje. Para muestra, los paisajes costeros de Monterey y la belleza de Carmel-by-the-Sea.

Una de las paradas obligadas es Big Sur, un homenaje a la belleza de California. Se ubica en la costa central, entre Monterey y San Simeon. Es una región que combina acantilados, playas, bosques de secuoyas, montañas y el fascinante Océano Pacífico. Bixby Creek Bridge es uno de los puntos más fotografiados por los turistas, debido al icónico puente (construido en 1932) que se asienta sobre un cañón. Esta imagen quedará en tu mente por siempre.

Friends relaxing on hiking trip by the Pacific ocean. People enjoying beautiful coastal scenery. People looking at beautiful ocean view. Pacific Ocean, Big Sur, California, USA

San Simeon, Morro Bay y Cambria

Tu viaje por la Pacific Coast Highway te ofrece múltiples posibilidades. Una es vivir una cata de vino en San Simeon. Sus uvas son cultivadas con altos estándares de calidad y puedes disfrutar de una degustación frente al mar. El ambiente es precioso, dog friendly y es el momento perfecto para relajarte. Reserva tu visita con anticipación.

Después emprende camino hacia Morro Bay, un destino famoso por tener una enorme roca en medio del océano. Además de conocer Morro Rock, puedes avistar lobos marinos, focas y practicar kayak, paddle board y otros tipos de navegación. En su embarcadero encontrarás, restaurantes, galerías y múltiples tiendas de regalos.

Pasa la tarde-noche en Cambria, perteneciente al condado de San Luis Obispo. Es un pueblo perfecto para descansar y hacer una parada. Está rodeada de bosque, acantilados, playas y en el centro hay comercios y restaurantes lindísimos, como Robin’s Restaurant, donde podrás probar platillos Farm to Table, muestra de la calidad de productos gastronómicos que se producen de manera sustentable en la región.

Moonstone Beach es una de las playas más reconfortantes, observa la fauna marina y descansa en Ocean Point Ranch, un alojamiento que te hará sentir en una cabaña, con cama ultra cómoda, ducha caliente y fogata.

Solvang

Para tu cuarto día de roadtrip, parte a Solvang, un pueblo danés en California cuya comunidad y construcción lo hacen uno de los más peculiares. Se ubica en el Condado de Santa Bárbara y fue fundado en 1911 por inmigrantes daneses.

Verás construcciones típicas de Dinamarca, edificios con fachada de molinos, restaurantes con comida típica danesa y puedes disfrutar de un buen helado mientras te tomas fotos lindas en las fachadas.

Santa Monica

En tu camino a Los Ángeles, Santa Mónica es una parada imprescindible. Y puedes dedicarle tu cuarto día. Su famoso muelle puede recorrerse de manera gratuita y ofrece espectaculares vistas del océano Pacífico. Además, en sus alrededores encontrarás tiendas con mucho encanto, artistas callejeros y músicos en vivo que crean un ambiente relajado y muy característico de la costa californiana.

Para quienes buscan diversión, Pacific Park cuenta con distintas atracciones cuyos precios suelen oscilar entre $6 y $16 dólares por juego. Entre todas ellas destaca la emblemática rueda de la fortuna, desde donde se pueden admirar panorámicas únicas de la playa y el muelle. Es especialmente mágico al atardecer.

No olvides llevar tu cámara o teléfono móvil para capturar los mejores momentos. Entre el océano, el animado ambiente del paseo marítimo y la icónica rueda de la fortuna, encontrarás el escenario perfecto para tomarte fotografías inolvidables durante tu visita.

Para tu hospedaje, puedes elegir entre hoteles como Viceroy Santa Monica, The Eden y Hilton Santa Monica Hotel & Suites.

Santa Monica/ iStock/VitalyEdush

Los Angeles

El quinto y sexto día de tu road trip lo puedes dedicar a Los Ángeles. La ciudad ofrece una gran variedad de atracciones para quienes visitan la ciudad por primera vez. Entre los lugares más destacados se encuentran el Getty Center, reconocido por su impresionante arquitectura y colección de arte, y el Observatorio Griffith, famoso por sus vistas panorámicas de la ciudad y su acceso gratuito. Ambos sitios son considerados paradas obligatorias para conocer la riqueza cultural y los paisajes icónicos.

Para los amantes del entretenimiento, visitar Universal Studios Hollywood, realizar el Warner Bros. Studio Tour y recorrer zonas emblemáticas como Beverly Hills, The Broad y el Paseo de la Fama serán lo mejor. Haz un tour por el SoFi Stadium o vive uno de sus partidos. Muchos viajeros complementan su estancia con una visita a Disneyland Resort, ubicado en Anaheim.

Los Ángeles. iStock/frankpeters

Estos lugares harán de tu road trip por la Highway 1 uno de los mejores viajes de tu vida. ¿Listo para emprender el viaje?