¿Viajas en pareja a Estados Unidos? Si quieren vivir el romanticismo a flor de piel, tienen que conocer estas atracciones juntos.

El Observatorio Griffith está ubicado en Los Ángeles en la zona sur del Monte Hollywood. Es perfecto para una escapada romántica en pareja porque les dará una vista panorámica de la ciudad.

Al anochecer, el personal coloca telescopios en el césped delantero para observar las estrellas. Consulta el calendario para saber cuándo se llevarán a cabo funciones especiales de teatro y fiestas de telescopios.

Tras tomarse una foto en pareja con el Monte Hollywood al fondo, pueden compartir una bebida fría o un postre en la cafetería.

Su aparición en la película La La Land lo coloca como uno de los puntos más románticos del país.

Nueva York es una ciudad para el romance y en tu visita en pareja deben subir al Empire State Building. Podrán disfrutar de una vista matutina y nocturna con el boleto Experiencia AM/PM en el piso 86 y recordar su historia de amor en este edificio icónico.

No olviden capturar su romance en una fotografía. Además es uno de los lugares más famosos para pedir matrimonio.

Alaska es uno de los mejores lugares de Estados Unidos para ver auroras boreales y en Borealis Basecamp podrás verlas mientras te recuestas dentro de un domo transparente.

Convierte este viaje en el mejor de tu vida con una cena en pareja. También pueden tomar un curso de fotografía de auroras boreales para capturar un momento único o pasear en trineo.

Las Catar a tas del Niágara son una de las atracciones naturales más impresionantes de Nueva York y del mundo. Su caída de agua es de 54 metros y miden un kilómetro de ancho.

Ustedes eligen cómo vivir la experiencia. Pueden tomar un crucero en barco para empaparse y ‘perderse’ entre la niebla. O si lo prefieren, suban a una plataforma de observación y mírenlas en todo su esplendor. Para emociones más fuertes, obsérvenlas ¡desde un helicóptero!

La playa de Big Sur, California, ha sido calificada como un homenaje a la belleza. Las olas, montañas y bosques de secuoyas crean una atmósfera de relajación única.

Durante el último año adquirió popularidad por el fenómeno de bioluminiscencia. Es posible avistar ballenas jorobadas y orcas durante el verano.

Aumenten el romanticismo con caminatas guiadas en la naturaleza, sesiones de fogata y románticos desayunos en la playa.

Friends relaxing on hiking trip by the Pacific ocean. People enjoying beautiful coastal scenery. People looking at beautiful ocean view. Pacific Ocean, Big Sur, California, USA