Si amas el cine, la televisión y viajas a Los Ángeles, California, tienes que tomar el Warner Bros. Studio Tour Hollywood, una inmersión a los estudios donde se han grabado películas icónicas como Casablanca y series de la talla de Friends.

Este tour consiste en una hora de paseo guiado por sets de cine y televisión que reúnen 100 años de historia de Warner Bros. más dos horas donde podrás explorar instalaciones el DC Universe, Harry Potter, Friends y hasta ver el vestuario de la legendaria serie Game of Thrones.

Warner Bros Studio Tour

¿Dónde tomar el Warner Bros. Studio Tour Hollywood y cuánto cuesta?

Hay diferentes tipos de tours, pero el general cuesta $70 dólares para adultos y $60 dólares para niños de entre 5 y 10 años. Sin embargo, también hay un tour de clásicos por $70 dólares y un tour de lujo por $300 dólares. Este último incluye todo lo del recorrido general más entrada al departamento de decorados, utilería y una comida elegante.

La dirección para tomar el tour es 3400 Warner Blvd., Burbank, California, 91505.

Puedes tomar el tour en un horario de 8:30 am a 3:30 pm. Más tarde no se puede porque oscurece y ya no se disfruta igual la parte exterior. Sin embargo, las tiendas temáticas cierran hasta las 7:00 pm.

Puedes comprar tus boletos en línea o en taquilla. Recomendamos hacerlo en línea para que puedas reservar tu horario.

Warner Bros Studio Tour

¿Qué verás en el Warner Bros. Studio Tour Hollywood?

La experiencia inicia en el centro de bienvenida, una nostálgica galería que presenta cómo nació la compañía Warner Bros. así como sus producciones más icónicas. Puedes ver los pósters de Casablanca y también artículos especiales como la guitarra original de Phoebe, de Friends.

Warner Bros Studio Tour

Warner Bros Studio Tour

Luego abordarás un carrito con un guía que te llevará por algunos de los sets, como un espacio rodeado de vegetación donde graban escenas de selva. El guía siempre te dirá qué películas o series se filmaron ahí.

Después pasarás a sets con construcciones donde se filman una variedad de películas en calles que te recordarán a Nueva York, Italia o más. Tómate foto donde quieras. Es sorprendente ver el lugar donde Spiderman besó a Mary Jane.

Warner Bros Studio Tour

Warner Bros Studio Tour

Hay algunas locaciones cerradas donde se filman programas y series de televisión. Atento a la narración porque conocerás verdaderas joyas.

Más adelante tendrás la oportunidad de sentarte en el sillón original de Friends, el que sale en el intro de cada episodio. Solamente ten cuidado, pues es más duro de lo que parece.

La parte favorita de muchos viene al final, donde entras a un espacio cerrado con escenarios de Harry Potter que incluyen el auto volador de la segunda película, mandrágoras y la habitación de Harry Potter. También puedes pasar a que el sombrero seleccionador te diga a qué casa perteneces.

Warner Bros Studio Tour

También hay una exhibición de DC Comics con vestuarios y automóviles de los superhéroes, así como otra con vestuario y artículos de Juego de Tronos. Sin duda, la favorita de muchos es la parte de Friends.

Warner Bros Studio Tour

Warner Bros Studio Tour

Al final está una tienda con decenas de artículos temáticos de series como The Big Bang Theory y otras producciones de Warner Bros.