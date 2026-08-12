La muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, provocó una ola de mensajes de apoyo en el mundo del futbol, incluido uno especialmente significativo: Cristiano Ronaldo dedicó unas palabras de consuelo al argentino después de haber compartido una carta de despedida en redes sociales.

“Un fuerte abrazo para ti y los tuyos en estos momentos difíciles, Leo. Mucha fuerza”, escribió el astro portugués, recordando indirectamente el dolor que él mismo sintió tras perder a su padre, José Dinis Aveiro.

Además de Cristiano Ronaldo, figuras como Tom Brady y David Beckham también dejaron mensajes de apoyo al futbolista; Beckham escribió: "Estamos contigo y tu familia, Leo, siempre".

Los mensajes de sus colegas llegan después de que Messi mantuviera en privado su sentir y el duelo tras perder a su padre hace unos días en Rosario, Argentina. En redes sociales compartió una carta dedicada a su padre, en la que lo recordó y reflexionó sobre su vida juntos.

“Te quiero, pá”, escribió en la publicación de Instagram junto a una fotografía con su padre. La pérdida golpeó profundamente al futbolista, según dijo, y reconoció que todavía no logra asimilar su muerte.

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“Papá, todavía no puedo creer que te hayas ido. Aún no lo asimilo, o mejor dicho, no quiero aceptarlo. Me resulta muy difícil imaginar que nunca más te volveré a ver, que nunca más volveré a hablar contigo. Sé que estabas sufriendo y que esto es lo mejor, pero te fuiste demasiado pronto. Todavía teníamos tanto que disfrutar juntos”, se lee en la carta.

En el mismo texto dejó abierta una inquietante duda sobre su futuro en el futbol ahora que Jorge Messi ya no está: “No sé qué haré sin ti, no sé cómo seguir adelante. Sólo jugaba al futbol y ahora dudo mucho que pueda seguir haciéndolo por mucho tiempo. Estuviste a mi lado desde el principio, estuvimos a punto de terminar. ¿Por qué no pudiste aguantar un poco más y podríamos haber terminado juntos?”.

El jugador señaló que fue su padre quien lo convenció de jugar un Mundial más a pesar de que se dijo que el Mundial de Qatar fue el último de su carrera. Después de irse a jugar con la selección argentina, la salud de Jorge Messi se deterioró de manera drástica.

“No dejabas de pedirme que jugara en el último Mundial, y justo unos días antes de que empezara, empeoraste. Era la primera vez que no ibas a participar en un torneo, pero mamá me repetía que mejorarías y estarías lo suficientemente bien como para viajar. Te dije que llegaríamos a la final para que pudieras viajar”, escribió.

Y agregó que tuvo la esperanza de que pudiera viajar a Estados Unidos para presenciar la final entre Argentina y España o de al menos llevarle la copa: “Cada vez que terminaba un partido, esperaba y me perdía tu mensaje. Fue entonces cuando me di cuenta de que la situación era realmente grave. Aún así, no podía dejar de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que pudieras ver un partido. Llegamos a la final. Y no pudiste estar allí. Quería ganarlo para traértelo y mostrarte uno nuevo. No pude, mis piernas no aguantaron más. Esta vez intenté superar mis limitaciones físicas, pero no pude. Nunca logré sentirme bien”.

La relación entre Lionel Messi y Jorge Messi fue mucho más allá de la de padre e hijo. Jorge estuvo a su lado desde los primeros pasos de su carrera y posteriormente se convirtió en su representante, supervisando buena parte de los negocios y decisiones profesionales del astro argentino, principalmente tras su llegada al Barcelona.

La enfermedad de Jorge ya había comenzado a afectar emocionalmente a Messi durante el Mundial. Después del triunfo de Argentina sobre Argelia, el futbolista rompió en llanto y posteriormente reconoció que atravesaba una situación familiar complicada.

Jorge había sufrido un episodio médico en su domicilio en enero de 2026 y fue hospitalizado, aunque la familia decidió mantener en reserva el diagnóstico. En junio de 2026 circularon rumores de que había fallecido, dicha información fue desmentida.