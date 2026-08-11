La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reprogramó este martes los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que se iban a disputar esta semana en Colombia, donde la víspera un terremoto de magnitud 7,4 remeció a buena parte del país y causó la muerte de, al menos, 181 personas.

En su sitio en internet, el rector del fútbol sudamericano indicó que su Dirección de Competiciones y Operaciones determinó que el duelo de octavos de final de Copa Libertadores entre el colombiano Deportes Tolima y el ecuatoriano Independiente del Valle se dispute el martes 18 de agosto desde las 19.30 hora local (00.30 GMT del miércoles).

Este partido estaba programado para hoy a las 19.30 hora local en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, recinto que se mantiene para el partido del próximo martes.

El encuentro de vuelta se jugará el 25 de agosto a las 19.30 hora local (00.30 GMT del día 26) en el Estadio Banco Guayaquil de Quito, Ecuador.

De igual forma, la Conmebol reprogramó para el 19 de agosto el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana que Santa Fe y River Plate iban a disputar este miércoles a las 19.30 hora local (00.30 GMT del jueves) en el Estadio El Campín de Bogotá.

El choque de vuelta se celebrará el 26 de agosto a las 21.30 hora local (00:30 GMT del día 27) en el Estadio Mâs Monumental de la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina.

El sismo del lunes, que ha llevado al Gobierno colombiano a declarar la situación de "desastre nacional", se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.

El Gobierno elevó este martes a 181 la cifra de fallecidos por el terremoto, aunque los balances de las autoridades regionales contabilizan al menos 240 muertos.