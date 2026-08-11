El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a cuatro miembros de uno de los cárteles de droga más poderosos de México de intentar comprar armas y municiones en República Checa, según un comunicado oficial.

Los cuatro presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con edades entre los 23 y 63 años, fueron detenidos en junio en ese país europeo, señalaron funcionarios del Departamento de Justicia.

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El CJNG fue designado como "organización terrorista extranjera" por el gobierno de Trump en 2025 y está acusado de dirigir una red mundial dedicada al tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Dos de los acusados fueron extraditados y comparecieron este lunes ante un tribunal en Tampa, en el estado de Florida.

Las extradiciones de los otros están pendientes.

A estas cuatro personas se les acusa de conspiración para la importación de droga, tráfico de armas de fuego y otros delitos que conllevan una pena máxima de cadena perpetua.

El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que los dos hombres presentados ante la justicia negociaron l a venta de armas en República Checa "para cometer actos de violencia contra carteles rivales, civiles, fuerzas policiales y personal militar en México".

"Esas armas incluían distintos tipos de ametralladoras europeas, lanzagranadas propulsadas por cohetes, lanzadores morteros, y la munición y pertrechos correspondientes", añadió la nota.

De acuerdo con el comunicado, a cambio de las armas "los acusados pagaron con fentanilo y metanfetaminas importados a Estados Unidos para su distribución".

Estados Unidos anunció la semana pasada varios cargos contra altos miembros del CJNG y aumentó la recompensa por la captura de sus líderes a más de 100 millones de dólares.