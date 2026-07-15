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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales, además de mantener las sanciones que ya pesaban sobre ambos grupos por narcotráfico.
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Con estas nuevas designaciones, el Gobierno de Donald Trump suma oficialmente seis cárteles mexicanos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas.
El Cartel de Juárez, fundado en la década de 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y Los Viagras, una organización criminal con presencia principalmente en el estado de Michoacán, fueron incorporados a estas categorías por su participación en el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado, según informó el Tesoro.
En febrero de este año, la Administración de Trump designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como parte de una estrategia para intensificar el combate contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Trump ha presionado a México y a la región en búsqueda
El Gobierno mexicano ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier acción unilateral de Washington contra los cárteles en territorio nacional y ha defendido la cooperación bilateral en materia de seguridad bajo el principio del respeto a la soberanía, pese a las crecientes presiones de la Casa Blanca para endurecer el combate al narcotráfico.
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