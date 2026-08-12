La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco informó este miércoles que no desplegará rescatistas en Colombia tras la decisión del Gobierno de ese país de no requerir su presencia después del terremoto del lunes, por lo que concentrará sus esfuerzos en recolectar y enviar ayuda humanitaria desde México.

No obstante, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció este mismo miércoles la llegada a la ciudad de una brigada de Los Topos Aztecas mexicanos.

Se trata de un grupo distinto, que viajó desde Venezuela, donde participaron en las labores de rescate tras los terremotos de julio.

Sin embargo, los Topos Tlateloco explicaron en un comunicado que permanecerán fuera de la zona afectada en respeto a los protocolos de coordinación operacional establecidos por las autoridades colombianas para gestionar la asistencia internacional.

Ante la imposibilidad de participar directamente en las tareas de búsqueda y rescate, los Topos habilitaron un centro de acopio en la alcaldía Iztapalapa, en el oriente de Ciudad de México, que recibirá donaciones entre las 10:00 y las 20:00 horas.

La brigada solicitó electrolitos en polvo, material médico de curación, mascarillas N95, linternas frontales, alimentos no perecederos de fácil apertura y herramientas para retirar escombros, entre otros insumos destinados a las zonas afectadas.

Los Topos Tlatelolco surgieron como una organización voluntaria de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto que golpeó Ciudad de México en 1985 y desde entonces han participado en operaciones internacionales ante grandes desastres y estructuras colapsadas.

México sí envía ayuda oficial

La decisión sobre los rescatistas civiles se conoce el mismo día en que el Gobierno mexicano comenzó a enviar la ayuda humanitaria solicitada oficialmente por Colombia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno colombiano comunicó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) los insumos que necesita para responder a la emergencia.

Dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron este miércoles desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) rumbo a Pereira con un primer cargamento de 19,5 toneladas de ayuda humanitaria y personal del Ejército mexicano.

México prevé enviar entre el 12 y el 14 de agosto un total de 58,5 toneladas, incluidas 2.562 despensas, agua y medicamentos.

El terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia el lunes y provocó graves daños en distintas zonas del país, además de centenares de muertos y heridos.

Las autoridades colombianas coordinan la asistencia internacional mientras continúan las labores de búsqueda y atención a las poblaciones afectadas.

Los Topos señalaron que, pese a no participar sobre el terreno, mantendrán la recolección de insumos en México para contribuir a la respuesta humanitaria.