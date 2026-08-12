Del otro lado del mundo acaba de ocurrir uno de los eventos astronómicos más esperados y fascinantes del año: un eclipse total solar que oscureció varias regiones de Europa, incluida Islandia y España.

Millones de europeos acaban de presenciar uno de los espectáculos celestiales más impresionantes y raros de ver. El eclipse se vio de forma parcial en regiones de Groenlandia, Portugal, Islandia, Reino Unido, Francia, Bélgica, Suiza, el norte de Italia y el norte de África.

El este de Groenlandia desde el norte, el centro de España y las islas Baleares en el Mediterráneo pudieron apreciarlo al 100 por ciento.

El fenómeno duró 6 minutos y 23 segundos, lo que lo convirtió en uno de los eclipses más largos del siglo, según estimaciones de la agencia espacial estadounidense NASA. Asimismo, fue el primero en Europa continental en dos décadas. Los registros apuntan que hubo un eclipse de este tipo visible desde el Reino Unido en 1999.

NO TE PIERDAS: ¿ Vives en un piso alto? El Topo Mayor explica qué hacer durante un sismo

Desafortunadamente este eclipse no fue visible para México. El último fenómeno de este tipo que vio el país fue el pasado 8 de abril de 2024, cuando el cielo se oscureció por 4 minutos y 13 segundos. Los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila pudieron apreciarlo en su totalidad, mientras que en la Ciudad de México se vio de forma parcial.

Para que ocurra un eclipse similar pasará un año, según los expertos. Se estima que habrá otro eclipse total solar de gran duración el 2 de agosto de 2027 . Dicho fenómeno tampoco será visto en México, y seguirá un camino a la totalidad sobre el norte de África y el suroeste de Asia.

¿Qué es un eclipse total solar?

Un eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol proyectando su sombra sobre una parte del planeta. Durante ese tiempo el cielo se oscurece como si fuera de noche. En su totalidad, el sol proyecta una corona solar o anillo de fuego, la capa más externa de la atmósfera del Sol.

¿Cuándo habrá otro eclipse en 2026? ¿Se verá en México?

De manera inmediata, antes de que finalice agosto, el cielo será el lienzo para otro eclipse. Los especialistas señalan que habrá un eclipse lunar parcial entre el 27 y 28 de agosto de 2026 que sí será visto desde México.

El fenómeno iniciará el jueves 27 de agosto a las 7:23 pm , hora central de México, alcanzará su punto máximo a las 10:12 pm y finalizará alrededor de la 1 am del viernes 28.

Durante el evento astronómico, la Luna dará un aspecto de Luna de Sangre, con un color intenso.