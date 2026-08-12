El rescate de una niña que quedó a la deriva a más de un kilómetro de la costa en La Paz, Baja California Sur, se volvió viral en redes sociales.

La menor se encontraba sobre una tabla de paddle board frente a la playa Punta Arena cuando un grupo de pescadores se percató de la situación y se acercó para auxiliarla.

En el video que circula en redes sociales se observa a la niña sobre la tabla, sin chaleco salvavidas y en medio del mar, mientras los pescadores se aproximan para ponerla a salvo.

"¡No pasa nada, mami! No pasa nada, no pasa nada. No te desesperes. No te desesperes. Tranquila. Tranquila", se escucha decir a uno de los hombres mientras se acercan a la menor.

😳😱 🐋 Pescadores #rescatan a niña que se encontraba sola a más de un #kilómetro de la costa en #LaPaz #BCS



La menor se encontraba a bordo de una tabla de paddle board en alta mar, frente a la zona de #PuntaArena; pescadores que navegaban por el lugar lograron localizarla y… pic.twitter.com/W27mSXeAeB — Contrapropuesta Mx (@ContraProMx) August 12, 2026

¿La niña rescatada en La Paz estaba sola? Esto se sabe

Después de que las imágenes se difundieran en redes sociales, algunos usuarios cuestionaron dónde estaban los padres de la menor y señalaron una posible falta de supervisión de sus adultos a cargo.

Sin embargo, uno de los pescadores que participó en el rescate, Cristhian Flores Ramírez, explicó que la niña no estaba sola y que su papá se encontraba intentando llegar hasta ella.

En un comentario publicado en Facebook, Flores Ramírez relató que se encontró con el padre mientras nadaba para intentar alcanzar a su hija.

"Solo el papá sabe la situación que pasó. Me encontré al señor nadando, tratando de llegar a la niña, pero la corriente y el viento era inevitable llegar a ella. Yo pasé de casualidad en ese momento, sólo escuché el grito desesperado del señor a varios metros de la playa. Gracias a Dios están bien el papá y la niña", escribió el pescador.

¿Cómo terminó la niña a la deriva en el mar?

De acuerdo con la información publicada por Infobae, la menor se encontraba en el mar junto con su padre cuando ambos cayeron de la tabla de paddle board.

El hombre logró subir a su hija de nuevo a la tabla, pero decidió no subirse él para evitar que se volvieran a caer ambos. Desafortunadamente, las condiciones climáticas no ayudaron al padre y a su hija, pues las ráfagas de viento y corrientes arrastraron la tabla mar adentro.

Ante tal situación, el hombre tomó la difícil decisión de dejar a su hija y nadar a tierra firme y pedir ayudar. Fue ahí cuando la tripulación de Flores Ramírez lo encontró y lo subió a la embarcación, para después rescatar a la niña.