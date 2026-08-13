El rostro del futbolista noruego Erling Haaland ha aparecido en vallas publicitarias, pegatinas y pantallas de televisión. Ahora, la policía ecuatoriana lo ha encontrado en el lugar más insospechado: impreso en los paquetes de un alijo de cocaína.

La policía informó el miércoles que cerca de la frontera con Colombia decomisó dentro de un camión un cargamento de paquetes con 369 kilogramos de cocaína que estaban etiquetados, en su mayoría, con la imagen y el nombre del goleador noruego. Asimismo, detuvo a la conductora del vehículo.

La fuerza de seguridad precisó en un comunicado que cuando los agentes antinarcóticos realizaban un operativo tras una alerta anónima que se produjo la madrugada del martes en la carretera Panamericana, se percataron de la presencia de un camión sospechoso. Tras revisarlo, hallaron 370 paquetes de droga ocultos en un doble fondo acondicionado en el vehículo.

En imágenes difundidas por la fuerza policial se puede ver que los paquetes estaban marcados con la imagen de Haaland, que en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá que se celebró en junio y julio pasados fue uno de los máximos goleadores y de los más carismáticos. Su figura desató una oleada creativa de videos e imágenes virales alrededor del planeta.

Junto a un Haaland vestido con la camiseta de la selección de Noruega, en los paquetes también aparece el trofeo del Mundial y un balón.

En la mercancía incautada y desplegada por los agentes en el suelo podía verse asimismo uno con el nombre y la imagen del capitán de la selección argentina, Lionel Messi.

El comunicado oficial no hizo referencia al porqué del etiquetado. Es una práctica común de los narcotraficantes poner los nombres de figuras conocidas del deporte y de otras celebridades a sus cargamentos para identificar qué red criminal elaboró la mercancía y a qué cliente pertenece, entre otras razones.

Ecuador es considerado por las autoridades como un centro logístico dentro de la cadena del narcotráfico, donde se acopia, almacena y distribuye la droga a través de rutas centroamericanas hacia Estados Unidos, aunque también los narcóticos son enviados a Europa.

La policía señaló que en el operativo fue detenida una mujer identificada como María R, con documento de identidad colombiano. El operativo se ejecutó en un sector conocido como Guagua Negro, cerca de la fronteriza ciudad de Tulcán, 246 kilómetros al norte de la capital.

Añadió que el valor estimado de ese alijo asciende en el mercado nacional a casi 842.000 dólares . En el mercado internacional llega a más de 11 millones de dólares en Estados Unidos y a más de 17 millones de euros en Europa.

Horas más tarde, la policía informó en su cuenta de X el decomiso de 1,6 toneladas de clorhidrato de cocaína durante un operativo en la provincia de Esmeraldas, también fronteriza con Colombia, en la ciudad de Muisne, 190 kilómetros al norte de Quito.

Los paquetes se hallaron dentro de 40 sacos de yute y estaban ocultos en una lancha. Esta vez los bloques llevaban un falso logotipo de la cadena de televisión internacional CNN, según las imágenes reproducidas por la prensa ecuatoriana y cuya veracidad fue confirmada a The Associated Press por la oficina de prensa de la policía.

El producto incautado representa un valor de 1,8 millones de dólares en el mercado ecuatoriano y 48 millones de dólares en el estadounidense, añadió el reporte policial.

En Ecuador, bandas criminales locales aliadas con carteles de Colombia y México se encargan de manejar las rutas de la droga y embarcar los estupefacientes, el 80% de los cuales procede de Colombia y el resto de Perú.