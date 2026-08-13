La supermodelo brasileña Alessandra Ambrosio impactó a sus millones de seguidores al anunciar su compromiso con Buck Palmer, su pareja desde hace casi dos años.

La noticia fue compartida a través de una publicación en Instagram que rápidamente se llenó de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de amigos, colegas y admiradores de la ex estrella de Victoria’s Secret.

La romántica propuesta tuvo lugar en una paradisíaca playa de Indonesia, donde Palmer decidió dar uno de los pasos más importantes de su relación. En las imágenes difundidas por la pareja, Ambrosio aparece luciendo un llamativo bikini tejido que resaltó su figura mientras el diseñador de joyas australiano se arrodillaba frente a ella sobre la arena para pedirle matrimonio.

Junto a las fotografías, la modelo expresó sus sentimientos con una emotiva dedicatoria dirigida a su ahora prometido. “Te elegiría en esta vida y en todas las demás. Para siempre, mi amor”, escribió, confirmando la feliz noticia.

Las fotos también mostraron a la pareja celebrando el especial momento con abrazos y gestos de cariño. Ambrosio presumió su espectacular anillo de compromiso, una joya de diamantes que no pasó desapercibida entre sus seguidores. En otra de las imágenes, ambos posaron junto a una figura con forma de corazón elaborada con pétalos de rosa, agregando un toque aún más romántico.

La relación entre Alessandra Ambrosio, de 45 años, y Buck Palmer, de 44, comenzó a consolidarse a finales de 2024. Desde entonces, la pareja ha compartido numerosos viajes y momentos juntos, demostrando una fuerte conexión que, según fuentes cercanas, hacía prever que el matrimonio era solo cuestión de tiempo.

De hecho, los rumores sobre una posible boda comenzaron meses atrás, cuando la modelo publicó varias fotografías en redes sociales luciendo un anillo dorado en el dedo anular. En aquel momento, personas cercanas a la brasileña señalaron que la relación avanzaba con seriedad y que ambos se encontraban profundamente enamorados.

También se especuló que la joya podría haber sido diseñada por el propio Palmer, quien además de haber trabajado como modelo, se dedica profesionalmente al diseño de joyas. Las sospechas crecieron aún más cuando ambos fueron vistos durante unas vacaciones en Indonesia portando anillos similares en sus respectivos dedos anulares.

La historia de amor entre Ambrosio y Palmer comenzó a llamar la atención tras ser vistos juntos en una fiesta organizada durante Art Basel Miami. Desde entonces, allegados a la pareja aseguraban que la modelo veía un futuro duradero con el australiano y que estaba convencida de haber encontrado una conexión especial.

En entrevistas recientes, Alessandra Ambrosio ha destacado que uno de los principales pilares de su relación es la manera en que ambos disfrutan la vida. Según explicó, comparten la misma energía para aprovechar cada experiencia, valorar los pequeños momentos y crear recuerdos juntos, algo que considera fundamental para fortalecer una relación.

La modelo, madre de dos hijos, Anja y Noah, fruto de su anterior relación con el empresario Jamie Mazur, ha mantenido una visión optimista sobre el amor a lo largo de los años. Tras finalizar su compromiso con Mazur en 2018, después de una década juntos, Ambrosio continuó enfocándose en su familia y en su carrera profesional.

Después de más de dos décadas en la industria de la moda, ha expresado su interés por desarrollar nuevos retos profesionales, entre ellos conducir su propio programa y seguir colaborando con diseñadores emergentes que la inspiran por su creatividad e innovación.

Con este compromiso, Alessandra Ambrosio inicia una nueva etapa personal junto a Buck Palmer.