Después de confirmar que mantiene una relación con su exterapeuta Colibrí Jiménez, usuarios comenzaron a comparar a Gabriel Soto con Christian Nodal por la rapidez con la que ambos han cambiado de pareja en los últimos años. “No puede estar solo” fue el comentario que hicieron decenas de internautas, quienes incluso advirtieron a la actual novia del actor que le hará lo mismo que a las otras mujeres con las que se involucró.

Para celebrar el cumpleaños de su pareja, Gabriel Soto publicó una serie de fotografías en la que posó feliz con Colibrí; las imágenes, que acompañó con mensajes como “chica mágica” y “mi cumpleañera”, fueron muy comentadas por seguidores y usuarios de redes sociales, esto debido a que señalaron que el actor no sabe estar solo ya que rápidamente busca otra pareja; además, también dijeron que era infiel.

Pero los comentarios que más predominaron fueron aquellos en los que lo compararon con Nodal, ya que de acuerdo con los internautas, ambos famosos terminan con su novia e inmediatamente después, comienzan otra relación; además, aseguraron que tanto Nodal com Soto han sido señalados por sus propias exparejas como “infieles”.

En el caso de Gabriel Soto, su vida amorosa ha sido protagonista de titulares durante años, particularmente por sus relaciones con Geraldine Bazán e Irina Baeva, mientras que Christian Nodal, también ha tenido una vida sentimental ampliamente seguida por el público, especialmente por sus relaciones con Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar.

Entre las bromas que hicieron en redes está la de que Soto es “el compa que no puede estar solo”, haciendo referencia a que después de terminar una relación vuelve a aparecer públicamente acompañado. “En Nodal de los chavos rucos”, “Quién en su sano juicio se enamora de él”, “La que se lo queda pierde jajajaja corran mujeres con hombres así”, “Qué fácil se enamora y desenamora”, “El Nodal de la vieja escuela” y “Se parece al esposo de la Amaaaar”, escribieron decenas de personas en la publicación del actor.

¿Quién es la novia de Gabriel Soto?

La actual pareja de Gabriel Soto es Colibrí Jiménez, quien es chef y terapeuta. El famoso confirmó públicamente su romance el 29 de junio de 2026, después de que ambos fueran vistos juntos. En ese momento, el actor explicó que se encuentraba feliz con esta nueva relación.

¿Quiénes han sido novias de Gabriel Soto?

La trayectoria sentimental de Gabriel Soto ha estado relacionada con varias figuras conocidas del espectáculo.

Geraldine Bazán

Uno de los romances más importantes en la vida del actor fue el que mantuvo con Geraldine Bazán, con quien tuvo dos hijas. Se casaron en 2016 y se divorciaron en 2018. Su separación estuvo marcada por la supuesta infidelidad que hubo de parte de él con Irina Baeva.

Irina Baeva

Después de su separación de Bazán, Soto inició una relación con Irina Baeva, a quien conoció en 2016 en la telenovela “Vino el amor”. La pareja tuvo un romance mediático, el cual concluyó en 2024, después de cinco años juntos. Irina Baeva reveló públicamente que la separación ocurrió debido a infidelidades por parte del actor y negó haberlo abandonado por problemas de salud.

Ana Sinclair

Posteriormente, Gabriel Soto fue relacionado con Ana Carla Sinclair, cantante e influencer que participó en La Voz México. Ella aseguró que mantuvieron una relación sentimental en secreto durante un año y medio, la cual terminó cuando él dijo públicamente que ella era "sólo una amiga" tras iniciar un romance con Colibrí. Gabriel Soto negó la infidelidad e inició procesos legales por difamación y uso indebido de imagen.