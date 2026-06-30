Después de meses de especulaciones sobre su vida sentimental, Gabriel Soto sorprendió al confirmar que nuevamente está enamorado. El actor mexicano reveló que mantiene una relación con quien fuera su terapeuta, una noticia que rápidamente generó controversia y despertó la curiosidad de sus seguidores.

Después de haber atravesado una mediática y escandalosa separación con Irina Baeva , el actor se dio una segunda oportunidad en el amor con alguien totalmente inesperado. Aunque en meses anteriores se llegó a rumorar que el actor podría reconciliarse con su ex Geraldine Bazán , finalmente esto no sucedió, por lo que decidió retomar su vida amorosa de la mano de la mujer que lo ayudó a salir adelante emocionalmente.

En un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, Soto reveló que ya tiene nueva novia luego del escándalo que enfrentó cuando terminó con Baeva hace dos años.

Gabriel Soto confirmó que actualmente mantiene una relación sentimental con una mujer que conoció durante un proceso terapéutico y que lo ayudó a sanar tanto física como psicológicamente. Además, dijo que su actual pareja lo acompañó en uno de los momentos más complicados de su vida.

“A Colibrí la conozco desde hace unos años. Fue mi terapeuta y me ayudó a salir de un bache muy complicado, no solamente emocional, sino también de suplementación. Así pasan las cosas. Llevamos algunos días... pero ni hagan matemáticas porque nadie sabe la realidad como nosotros. Hay cosas que funcionan y otras que no. Cuando estás intentando y viendo qué pasa, no tienes por qué hacerlo público. Pero cuando ya es algo más serio, entonces sí”, dijo Soto en el encuentro con medios retomado por “De primera mano”.

Asimismo, confirmó que Colibrí ya conoce a sus hijas y que éste era un paso fundamental, ya que ellas son lo más importante en su vida: ““Ya la conocen, claro. Evidentemente no puedo dar un paso sin que ellas sepan”, aseveró.

¿Quién es la nueva novia de Gabriel Soto?