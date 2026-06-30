Galilea Montijo está dando de qué hablar luego de aparecer en un video promocional de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos en el que reveló algunos de los nuevos participantes.

Más allá de las sorpresas que tendrá la próxima edición, Galilea se convirtió en tema de conversación por su forma de hablar: los usuarios identificaron algo extraño en su pronunciación, señalando que sonaba diferente y hasta pareció que estaba alcoholizada o "drogada" al momento de la grabación.

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En el video, Galilea da consejos a los nuevos habitantes desde su experiencia: “Que entren sin estrategias. Amo cuando todo el mundo dice: ‘Voy a entrar con esta estrategia, me voy a llevar bien con todo el mundo’. Créanme, a los tres días se les olvida. Sin estrategias”.

Al escuchar a la conductora, los usuarios de TikTok y X comentaron que Galilea habla “como borracha, con la boda de lado”, y que parece ser que las cirugías le afectaron algo en el habla y en la gesticulación.

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Después de que se hiciera viral el video de Galilea, los usuarios no tardaron en dar sus opiniones, pidiéndole que ya no se haga más cirugías plásticas, y que si se hace algo más, sea para “arreglarse la lengua”.

En este sentido, los usuarios destacaron su forma de hablar “rara”, pero también la coloración de su lengua, que en el video se ve blanca y cuarteada.

“Gali, ya no te hagas arreglos. Tú ya eres bella”, “Así como se arregla la cara, se debería de arreglar la lengua. Mínimo una cepilladita, qué asco”, “Era tan hermosa”, “¿Qué le pasó en la cara?”, “Tan bella que era de verdad se arruinó. Aunque diga que no, pero bueno”, “Gali, parece que te dio una parálisis facial”, son algunos de los comentarios que circulan en internet.

Asimismo, debido a su apariencia renovada, los internautas dijeron que, a primera impresión, Galilea comparte parecido con Gloria Trevi y Karina Torres del grupo de Las Perdidas.

Después de que se hiciera viral el video promocional, en redes resurgió el nombre de la cirujana plástica que presuntamente le ha hecho varios arreglos estéticos a Galilea en los últimos años.

Según se afirma, Galilea acudió con María del Mar Guerra Romera para hacerse algunos cambios estéticos. La información disponible apunta que la médica ha atendido a Montijo en Nuevo León. Fue la misma conductora que compartió un video en su clínica, en el que dice que confía su bienestar y su imagen a la experta desde hace cinco años.

Galilea Montijo volverá a ser la presentadora del reality show, que se estrenará el próximo 26 de julio por Las Estrellas y la plataforma streaming Vix, según adelantó el programa en sus redes sociales.