El influencer y ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris, denunció en redes sociales la experiencia que vivió en el restaurante Nusr-Et, del famoso chef turco Salt Bae, en la Ciudad de México, luego de recibir una cuenta superior a los 40 mil pesos.

A través de un video publicado en Instagram, el creador de contenido relató que el chef se acercó a su mesa y le ofreció elegir personalmente los cortes de carne, lo que él interpretó como una cortesía. Sin embargo, al finalizar la comida, el monto de la cuenta lo sorprendió.

"Yo no soy mucho de polémicas, no va con mi filosofía de vida... pero el día de hoy les quiero contar para que lo que me pasó no les pase a ustedes", comentó.

¿Qué le pasó a Aldo de Nigris en el restaurante de Salt Bae?

Según explicó, Salt Bae llegó a su mesa para saludarlo y, después de tomarse algunas fotografías con él, le dijo que se encargaría de elegir la carne mientras ellos solo pagarían las bebidas.

"Yo dije: a toda madre", recordó el influencer. Sin embargo, aseguró que al recibir la cuenta descubrió que el total, incluida la propina, superó los 40 mil pesos.

¿Cuánto pagó Aldo de Nigris en Nusr-Et?

De Nigris mostró el ticket del restaurante, donde aparece un platillo llamado Golden Amor Rib Cap, un corte de res marinado con mostaza y cubierto con láminas de oro comestible de 24 quilates.

Solo ese platillo tuvo un costo de 17,200 pesos .

El influencer criticó el precio de la comida y afirmó que algunos meseros le comentaron que era frecuente que el chef recomendara personalmente los cortes sin explicar claramente cuánto costarían.

Redes sociales reaccionan a la polémica

El video ya suma más de 235 mil "Me gusta" y más de 6 mil comentarios, donde las opiniones se dividieron.

Algunos usuarios apoyaron a Aldo de Nigris y aseguraron que la situación pudo prestarse a confusión.

Otros, en cambio, consideraron que el influencer debió revisar el menú y preguntar el precio de los platillos antes de aceptar la recomendación del chef.

Entre los comentarios destacan: