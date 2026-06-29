El espiritista que maldijo a Harry Kane, para evitar que goleara a Ghana la semana pasada, vuelve a dar de qué hablar, ahora porque supuestamente hizo una predicción poco favorecedora sobre Lionel Messi y la participación de Argentina en el Mundial 2026. ¿Qué dijo? A continuación te lo contamos todo.

Nana Kwaku Bonsam afirmó que la selección de Messi caerá ante Cabo verde en los 16avos de final, el próximo viernes 3 de julio , una dramática predicción que se teme se haga realidad, en especial porque dijo haber embrujado a Kane en el partido que pidió ante Ghana precisamente para evitar que lo golerara.

Cabe mencionar que Inglaterra quedó 0 a 0 con Ghana en dicho partido, con varias dificultades evidentes por parte de Kane para poder anotar.

“Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final”, apunta la cita que se le atribuye al brujo ghanés. “Mis poderes estarán con Cabo Verde, Argentina no pasará”.

Esta no es la única predicción del chamán ghanés, en 2014 dio de qué hablar cuando afirmó haberle hecho un embrujo a Cristiano Ronaldo para evitar que Portugal siguiera avanzando en la justa deportiva.

En torno al astro portugués y su participación en el Mundial 2026, al parecer el último en su carrera, Nana Kwaku Bonsam dijo que ganará por fin la Copa mundial luego de asistir a seis justas mundialistas y meter gol en todas ellas.

¿Quién es Nana Kwaku Bonsam?

Se trata de un curandero tradicional de Ghana, cuyo nombre real es Stephen Osei Mensah, volvió a acaparar la atención durante el Mundial 2026 tras asegurar que realizó un supuesto “hechizo espiritual” contra Kane antes del empate entre Inglaterra y Ghana.

En el Mundial 2014 afirmó haber provocado una “lesión espiritual” a Cristiano Ronaldo, aunque el delantero portugués disputó todos los partidos de la fase de grupos y hasta marcó ante Ghana.

Pese a la polémica, el sacerdote tradicional continúa siendo una figura mediática y ahora incluso aseguró que Portugal es uno de los principales candidatos para conquistar la Copa.

🔮🇬🇭 EL “ESPIRITISTA” QUE MALDIJO A KANE YA TIENE NUEVA PREDICCIÓN



🗣️ Nana Kwaku Bonsam: “Cabo Verde eliminará a la Argentina de Messi”



👀 El autoproclamado “espiritista más poderoso del mundo” vuelve a dejar una llamativa predicción para este Mundial pic.twitter.com/C65OWE592G — Post United (@postunited) June 28, 2026

Cabo Verde confía en que le ganarán a Argentina

Luego de haber jugado contra España y Uruguay, que históricamente son dos de la selecciones más poderosas y famosas de la justa, Cabo Verde confía en que le anotarán a Lionel Messi y avanzarán a los octavos de final.

“Todo es un honor y una recompensa y vemos a Argentina como un partido así: otra oportunidad de hacer historia”, señaló el centrocampista Deroy Duarte. “Jugamos contra España y Uruguay y empatamos. Así que, ¿por qué no?”.