TE RECOMENDAMOS
El espiritista que maldijo a Harry Kane, para evitar que goleara a Ghana la semana pasada, vuelve a dar de qué hablar, ahora porque supuestamente hizo una predicción poco favorecedora sobre Lionel Messi y la participación de Argentina en el Mundial 2026. ¿Qué dijo? A continuación te lo contamos todo.
Nana Kwaku Bonsam afirmó que la selección de Messi caerá ante Cabo verde en los 16avos de final, el próximo viernes 3 de julio, una dramática predicción que se teme se haga realidad, en especial porque dijo haber embrujado a Kane en el partido que pidió ante Ghana precisamente para evitar que lo golerara.
- LEE MÁS: “La mandé al diablo”: Topo Mayor mexicano denuncia intento de manipulación de periodista durante rescates en Venezuela
Cabe mencionar que Inglaterra quedó 0 a 0 con Ghana en dicho partido, con varias dificultades evidentes por parte de Kane para poder anotar.
“Cabo Verde eliminará a Argentina en los 16avos de final”, apunta la cita que se le atribuye al brujo ghanés. “Mis poderes estarán con Cabo Verde, Argentina no pasará”.
- NO TE PIERDAS: Esmeralda Camacho conquista con look braless y habla del “amor de su vida”... ¿Indirecta para Nodal?
Esta no es la única predicción del chamán ghanés, en 2014 dio de qué hablar cuando afirmó haberle hecho un embrujo a Cristiano Ronaldo para evitar que Portugal siguiera avanzando en la justa deportiva.
En torno al astro portugués y su participación en el Mundial 2026, al parecer el último en su carrera, Nana Kwaku Bonsam dijo que ganará por fin la Copa mundial luego de asistir a seis justas mundialistas y meter gol en todas ellas.
¿Quién es Nana Kwaku Bonsam?
Se trata de un curandero tradicional de Ghana, cuyo nombre real es Stephen Osei Mensah, volvió a acaparar la atención durante el Mundial 2026 tras asegurar que realizó un supuesto “hechizo espiritual” contra Kane antes del empate entre Inglaterra y Ghana.
En el Mundial 2014 afirmó haber provocado una “lesión espiritual” a Cristiano Ronaldo, aunque el delantero portugués disputó todos los partidos de la fase de grupos y hasta marcó ante Ghana.
Pese a la polémica, el sacerdote tradicional continúa siendo una figura mediática y ahora incluso aseguró que Portugal es uno de los principales candidatos para conquistar la Copa.
Cabo Verde confía en que le ganarán a Argentina
Luego de haber jugado contra España y Uruguay, que históricamente son dos de la selecciones más poderosas y famosas de la justa, Cabo Verde confía en que le anotarán a Lionel Messi y avanzarán a los octavos de final.
“Todo es un honor y una recompensa y vemos a Argentina como un partido así: otra oportunidad de hacer historia”, señaló el centrocampista Deroy Duarte. “Jugamos contra España y Uruguay y empatamos. Así que, ¿por qué no?”.
SEP confirma un último puente vacacional en julio antes de las vacaciones de verano. ¿Cuándo y a quiénes aplica?
[Publicidad]