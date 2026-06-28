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La Copa 2026 no sólo coronará a la mejor selección con el título de campeón del mundo, sino que también repartirá la mayor bolsa de premios en la historia del torneo.
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) destinará un total de 727 millones de dólares en premios para las selecciones participantes. ¿Cuánto recibirá México? Sigue leyendo para conocer todos los detalles.
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Según detalló la federación previo a la justa deportiva, el campeón se llevará un total de 50 millones de dólares, la cifra más alta repartida hasta el momento.
Además del premio gordo para el campeón del mundo, todas las selecciones clasificadas recibirán una compensación económica por su desempeño, incluso aquellas que ya fueron eliminadas en la fase de grupos.
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¿Cuánto dinero recibirán las selecciones en el Mundial? ¿Cuánto recibirá México?
Así quedarán los premios, de acuerdo con las tablas de posiciones, el campeón y el subcampeón de la justa deportiva:
- Campeones: 50 millones de dólares
- Segundo lugar: 33 millones de dólares
- 3er puesto: 29 millones de dólares
- 4to puesto: 27 millones de dólares
- Del 5to al 8vo puesto: 19 millones de dólares.
- Del 9no al 16avo puesto: 15 millones de dólares
- Puestos 17 al 32: 11 millones de dólares
- Puestos 33 a 48: 9 millones de dólares
México, dentro de los 10 mejores de la FIFA
¡México vuelve a instalarse entre las mejores selecciones del mundo! Tras su impecable avance en la fase de grupos en la Copa, el Tricolor escaló al noveno lugar del ranking FIFA, desplazando a Alemania del Top 10 y quedando en su mejor posición desde marzo de 2022.
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El equipo dirigido por Javier Aguirre cerró la primera ronda con paso perfecto: tres victorias en tres partidos, nueve puntos y sin recibir un sólo gol, convirtiéndose en la única selección del torneo en lograr esa marca.
Con este desempeño, México comparte el Top 10 del ranking junto a otras potencias como Argentina, Francia, España, Inglaterra y Brasil. Así se encuentra el listado de la federación hasta el momento:
- Argentina: 1907. 40 puntos
- Francia: 1906.84 puntos
- España: 1879.58 puntos
- Inglaterra: 1840.46 puntos
- Brasil: 1785.46 puntos
- Marruecos:1776.40 puntos
- Países Bajos:1775.50 puntos
- Portugal:1764.86 puntos
- México: 1736.01 puntos
- Bélgica: 1735.41 puntos
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