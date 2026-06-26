Tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio , en la Ciudad de México (CDMX) se habilitaron varios centros de acopio para recibir ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas.

Las organizaciones están solicitando alimentos no perecederos, agua embotellada, insumos médicos, medicamentos, productos de higiene personal y equipo para rescatistas.

A continuación, te compartimos los centros de acopio disponibles en CDMX, así como los artículos que puedes donar.

Centros de acopio en CDMX para ayudar a Venezuela

Topos de México

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco habilitó un centro de acopio en Magistrados 75, colonia Ampliación El Sifón, alcaldía Iztapalapa, C.P. 09180, Ciudad de México.

Reciben:

Agua embotellada.

Alimentos no perecederos.

Artículos de higiene personal.

Equipo para rescatistas.

🇻🇪 Acopio para Venezuela



Recibimos agua, alimentos no perecederos, artículos de higiene y equipo para rescatistas.



📍 Magistrados 75, Amp. El Sifón, Iztapalapa

🗺️ https://t.co/5ZGDtPFbRc

Dona y comparte. 🤝 #AyudaVenezuelahttps://t.co/gVXiuOsVgO pic.twitter.com/g25yFtaA74 — Topos® México (@topos) June 26, 2026

Embajada de Venezuela en México

La Embajada de Venezuela también instaló un centro de acopio en Schiller 326, colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Solicitan:

Medicamentos.

Insumos médicos.

Artículos de emergencia.

Productos de higiene personal.

Alimentos no perecederos.

¡CENTRO DE ACOPIO POR VENEZUELA! 🇻🇪🇲🇽

​La Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela convoca a toda la ciudadanía a sumarse al apoyo, te esperamos en el centro de acopio en calle Schiller No. 326 de 10 a 17 hrs.

Hoy más que nunca,¡Toda nuestra solidaridad con Venezuela! pic.twitter.com/6o02Y29poL — CoordinadoraMex-Vzla (@CoordMex_Venez) June 26, 2026

¿La Cruz Roja Mexicana tiene centros de acopio?

La Cruz Roja Mexicana informó que, por el momento, no ha habilitado centros de acopio en ninguno de los 32 estados del país y aclaró que tampoco está colaborando con otras instituciones para la recepción de ayuda en especie.

No obstante, quienes deseen apoyar a la población afectada pueden hacerlo mediante un donativo económico.

Institución: Cruz Roja Mexicana

Cruz Roja Mexicana Banco: BBVA

BBVA Cuenta: 0404040406

0404040406 CLABE: 012180004040404060

La Embajada de Venezuela en México instaló un centro de acopio donde se recibe ayuda para las personas que resultaron afectadas por los sismos



Se ubica en la Calle Schiller #326, Colonia Chapultepec Morales (Polanco), Alcaldía Miguel Hidalgo



🎥 / Andrea Legarci pic.twitter.com/u9fAdCsP0L — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) June 26, 2026

Unicef también recibe donativos para emergencias

Otra organización que está recibiendo aportaciones económicas es Unicef para cada infancia, cuyo objetivo es brindar apoyo a niñas, niños y adolescentes afectados por emergencias, crisis o conflictos.

De acuerdo con la organización, los recursos permiten proporcionar:

Agua potable y saneamiento.

Atención médica.

Apoyo psicosocial.

Espacios seguros para la infancia.

Acceso a educación y servicios básicos.

México envía ayuda humanitaria a Venezuela

Al termino de la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó, a través de su cuenta de X, que sostuvo una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresó sus condolencias por las víctimas de los sismos y reiteró el respaldo de México.

La mandataria también señaló que México ya desplegó ayuda humanitaria en las zonas afectadas y que permanecerá atento a cualquier necesidad adicional.

Posteriormente, Rodríguez agradeció el envío de equipos de rescate y apoyo humanitario, los cuales ya trabajan principalmente en el estado La Guaira en labores de búsqueda y salvamento.

Asimismo, indicó que Sheinbaum reiteró la disposición del Gobierno de México para continuar apoyando a Venezuela con más rescatistas y asistencia humanitaria, en caso de ser necesario.