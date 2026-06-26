A través de Facebook, los Topos Azteca informó que el primer contingente de la organización ya a arribado a Venezuela para apoyar a la población afectada por los sismos que sacudieron la región central del país el pasado 24 de junio.

A su llegada, Héctor Rafael Méndez Rosales, presidente de la organización, declaró: " Venimos a ponernos a las órdenes. No decidimos nosotros dónde entrar; esperamos indicaciones oficiales para iniciar las labores de búsqueda y rescate donde más se necesite". Asimismo, afirmó que permanecerán en territorio venezolano "hasta que la emergencia lo requiera".

Los Topos Azteca piden ayuda para trasladarse a Venezuela

El día de ayer, a través de TikTok, David Villa, integrante de la brigada, reveló que Copa Airlines había patrocinado su viaje.

"Ya vamos camino a Venezuela, gracias a Copa Airlines, que se puso la camisa y nos dijeron: 'Yo los llevo'. Solo queremos agradecerles de todo corazón. Gracias a ellos ya vamos en camino. Todo el equipo va llegando poco a poco; ya estamos en el aeropuerto, listos para Venezuela".

Al finalizar el video, Villa recordó que la brigada no solicita dinero ni donativos para realizar sus labores, ya que opera completamente de forma voluntaria y con recursos propios.

"Recuerden que nosotros no pedimos dinero, no pedimos donativos. Nosotros no vivimos del desastre ni del dolor ajeno. Todo lo sacamos de nuestros recursos, de nuestro dinero, de lo que ganamos con nuestro trabajo diario".

En un video previo, Villa detalló que el primer grupo de rescate está conformado por aproximadamente 20 elementos, entre bomberos, rescatistas y paramédicos.

México envía apoyo humanitario a Venezuela

El jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México enviaría un equipo de rescatistas militares y personal médico para apoyar al pueblo venezolano tras los sismos.

A medianoche, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la llegada de la brigada mexicana a través de su cuenta de X.

"¡Bienvenido México a Venezuela! Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos".

¡BIENVENIDO México a Venezuela!



Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos. pic.twitter.com/te87ZvACvK — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta de México informó que sostendría una llamada con Rodríguez a las 10:00 am para conocer qué apoyo adicional requiere Venezuela.

Además, detalló que el contingente enviado por México está integrado por 250 militares, 18 binomios caninos de rescate, personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como insumos médicos, herramientas y equipo especializado.