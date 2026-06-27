Tener una visa vigente puede generar la sensación de una garantía para entrar a Estados Unidos, pero lo cierto es que este documento no garantiza el ingreso automático. De acuerdo con información del Departamento de Estado, existen diferencias clave entre la vigencia de la visa, el tiempo permitido de estancia y la decisión final de ingreso, aspectos que es esencial comprender para evitar contratiempos.

La visa no es un permiso de entrada

Uno de los errores más comunes es asumir que una visa vigente asegura el acceso al país. En realidad, este documento únicamente permite al viajero presentarse en un punto de entrada, ya sea aeropuerto, puerto marítimo o cruce terrestre, y solicitar el ingreso.

La autorización definitiva recae en un oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quien evalúa cada caso en el momento de la llegada. Este funcionario tiene la facultad de decidir si el viajero puede entrar al país y por cuánto tiempo.

¿Qué indica realmente la fecha de vencimiento?

La fecha que aparece en la visa corresponde al periodo durante el cual se puede utilizar para viajar a Estados Unidos, no al tiempo que se puede permanecer dentro del país. Es decir, mientras la visa esté vigente, el titular puede presentarse en un puerto de entrada antes de su expiración.

Además, existen distintos tipos de visa según el número de ingresos permitidos:

Entrada única: solo permite viajar una vez a Estados Unidos dentro del periodo de vigencia.

Entradas múltiples: permite ingresar varias veces, siempre que no se exceda el número autorizado o se mantenga el propósito del viaje.

Sin embargo, incluso una visa con múltiples entradas no garantiza el acceso en cada intento.

¿Quién decide cuánto tiempo puedes quedarte?

Al ingresar a Estados Unidos, el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) determina la duración de la estancia. Esta información queda registrada en el sello de admisión o en el formulario I-94.

Existen dos escenarios principales:

Fecha específica: indica el último día en que el visitante debe abandonar el país.

“D/S” (Duración del Estatus): permite permanecer mientras se mantenga la actividad autorizada, como estudios o un programa de intercambio.

Este registro es el único documento válido para saber cuánto tiempo se puede permanecer en territorio estadounidense, no la fecha de vencimiento de la visa.

Permanecer en Estados Unidos más allá del tiempo autorizado es una violación de las leyes migratorias. Esto puede provocar consecuencias severas, como la cancelación automática de la visa y dificultades para obtener una nueva en el futuro.

En algunos casos, la visa puede anularse incluso antes de su fecha de vencimiento si se incumplen las condiciones de estancia.

¿Se puede extender la estancia?

Sí, pero bajo condiciones específicas. Quienes deseen prolongar su visita deben solicitar una extensión ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) antes de que expire el periodo autorizado.

Es fundamental realizar este trámite con anticipación y cumplir con todos los requisitos, ya que permanecer en el país mientras la solicitud está en proceso solo es válido si se presentó correctamente y dentro del plazo.

El Departamento de Estado subraya que la emisión de visas y la autorización de ingreso son procesos distintos. Mientras que los consulados evalúan si una persona es apta para viajar, la decisión final siempre ocurre en la frontera o el aeropuerto.

Por ello, incluso con una visa vigente, factores como inconsistencias en la información, dudas sobre el propósito del viaje o antecedentes migratorios pueden influir en la decisión del oficial.