La fiesta del futbol continúa y este 30 de junio la Selección Mexicana enfrentará a Ecuador en un partido que se ha convertido en uno de los más demandados de los 16avos del Mundial 2026. La alta demanda ha provocado que los boletos en plataformas de reventa superen los 129 mil pesos .

¿Cuánto cuestan los boletos de México vs Ecuador en StubHub?

Estos son algunos de los precios publicados en la plataforma de reventa StubHub para el partido entre México y Ecuador, que se disputará el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca):

Sección 639: $55,368

Sección 456: $60,036

Sección 564: $70,135

Sección 436: $80,497

Sección 124A: $90,000

Sección 125A: $127,390

Sección 135A: $129,782

Los boletos más económicos corresponden a zonas ubicadas en la parte más alta del estadio, mientras que los más costosos ofrecen una vista privilegiada del terreno de juego.

Cabe señalar que estos precios corresponden al mercado de reventa y pueden cambiar en cualquier momento, dependiendo de la oferta y la demanda.

¿Todavía hay boletos oficiales para México vs Ecuador?

Los boletos generales para el encuentro se encuentran agotados en la plataforma oficial de FIFA.

Sin embargo, todavía es posible adquirir entradas VIP Lounge, que incluyen asientos preferenciales, hospitalidad prémium, alimentos, bebidas y otros beneficios.

El precio de este paquete ronda los $153,600 pesos mexicanos .

¿Cuándo y dónde ver el partido México vs Ecuador?

El partido entre México y Ecuador se disputará este 30 de junio a las 7:00 p.m. en el Estadio Ciudad de México.

El encuentro podrá seguirse por televisión abierta a través de Azteca 7 y Canal 5, además de la señal de TUDN y la plataforma ViX Premium.