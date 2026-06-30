Jessica Simpson deslumbró a sus seguidores de Instagram con una reciente sesión de fotos donde posa en traje de baño y bikini, dejando ver una figura tonificada.

La cantante, actriz y empresaria estadounidense no sólo destacó por su estilo veraniego. A sus 45 años, la originaria de Texas demostró que atraviesa un momento de renovación tanto física como emocional.

En las imágenes, Simpson luce un traje de baño y bikini floral, combinado con un cárdigan ligero que deja al descubierto su abdomen definido y escote.

La sesión también forma parte de la promoción de su más reciente colección de moda disponible en Walmart, en la cual ha volcado su estilo personal y su visión de moda de verano.

Con su actitud segura y relajada, la artista dejó claro que está disfrutando plenamente esta nueva etapa, incluso después de haber enfrentado momentos difíciles en su vida personal.

En días recientes, Simpson compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde habló abiertamente sobre el dolor que le ha dejado su separación de Eric Johnson, con quien mantuvo una relación durante casi diez años.

Aunque el anuncio oficial de la ruptura se dio el 13 de enero de 2025, la pareja había estado viviendo por separado desde octubre de 2023.

Lejos de ocultar sus sentimientos, la intérprete decidió expresar su proceso emocional a través de la música. Actualmente, se encuentra de gira promocionando su álbum Nashville Canyon, en el que canaliza sus vivencias más profundas. En sus propias palabras, el escenario se ha convertido en su refugio y en el lugar donde logra reconectar consigo misma.

Simpson explicó que ha adoptado como mantra la idea de que “el hogar es un sentimiento, no un lugar”, frase que también forma parte de la canción Fade. Este tema, según reveló, fue escrito justo en el momento en que su vida dio un giro definitivo tras su separación.

Madre de tres hijos, Maxwell, Ace y Birdie, la empresaria ha enfrentado esta transición con determinación, buscando mantener un ambiente estable y armonioso para su familia. A pesar del cambio en su relación de pareja, tanto ella como Johnson han procurado una convivencia respetuosa por el bienestar de los menores.

Jessica Simpson también habló sobre la importancia de haber regresado a los escenarios después de 15 años sin hacerlo de manera constante. Para ella, presentarse en vivo ha sido fundamental para recuperar su voz y procesar tanto el dolor como la alegría que han marcado esta etapa.

“Cada persona que viene a verme cantar se convierte en parte de mi historia”, anotó.