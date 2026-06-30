Cara Delevingne sorprendió a sus seguidores al revelar que mantuvo una relación sentimental con Amber Heard, ex de Johnny Depp. Y que la estrella de Piratas del Caribe estaba celosa de ella, incluso antes de que iniciara el romance.

Acá te contamos qué fue lo que dijo la actriz del Escuadrón Suicida sobre esta relación, y la advertencia que recibió de Harvey Weinstein sobre su orientación sexual.

¿Cara Delevingne y Amber Heard fueron pareja?

Durante su participación en The Louis Theroux Podcast, Cara Delevingne confirmó que ella y Amber Heard tuvieron un romance después del mediático divorcio de la actriz con Johnny Depp.

Según relató, ambas comenzaron a acercarse durante el rodaje de London Fields (2018), película en la que compartieron créditos y en la que Depp realizó un cameo.

Aunque aseguró que durante las grabaciones no existía una relación amorosa, recordó que Depp ya mostraba actitudes de celos.

"Creo que los celos lo volvían bastante loco. En ese momento no pasaba nada. Más tarde, después de que se divorciaran, supongo que sí pasó algo", contó.

Cara Delevingne asegura que Amber Heard también salía con Elon Musk

La actriz también explicó que su relación con Amber Heard nunca fue exclusiva.

"Fuimos muy cercanas durante mucho tiempo y, cuando ella estaba pasando por el divorcio, sí, estuvimos enredadas. Pero ella también estuvo enredada con otras personas".

Cuando Theroux mencionó específicamente a Elon Musk, Cara respondió:

"Ahí lo tienes".

Harvey Weinstein le pidió que ocultara su orientación sexual

Otro de los momentos más comentados del podcast fue cuando Delevingne recordó una conversación con Harvey Weinstein, quien le aseguró que reconocer públicamente que le gustaban las mujeres podría perjudicar su carrera en Hollywood.

Según la actriz, el productor le dijo:

"Nunca deberías tener una relación con una mujer. Nunca triunfarás en la industria si la gente piensa que eres gay".

Delevingne confesó que durante años creyó ese consejo y evitó hablar abiertamente sobre su orientación sexual.

“Y yo realmente le creí, y me lo tomé muy en serio”.

Cara Delevingne se declara lesbiana

En mayo de 2026, Cara Delevingne confirmó públicamente que se identifica como lesbiana, después de haberse definido durante varios años como pansexual.

La actriz hizo la declaración tras aparecer en uno de los conciertos de Rosalía en Londres y, posteriormente, explicó a Variety:

"En esta etapa de mi vida, me da mucho gusto decir que soy lesbiana".