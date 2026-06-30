Si acostumbras realizar retiros o depósitos en efectivo directamente en la ventanilla de tu banco, toma nota. A partir del 1 de julio entrará en vigor un nuevo requisito anunciado por la Asociación de Bancos de México (ABM) para este tipo de operaciones.

Aquí te explicamos a quiénes aplicará la medida, qué bancos la implementarán y qué necesitarás para realizar tus movimientos sin contratiempos.

¿A quiénes aplicará esta nueva medida?

De acuerdo con el comunicado oficial de la ABM, el nuevo requisito aplicará únicamente a las personas que realicen retiros o depósitos en efectivo de 140 mil pesos o más en las ventanillas de los bancos que integran la Asociación.

¿Qué bancos aplicarán esta medida?

La medida aplicará en los bancos que integran la Asociación de Bancos de México (ABM). Puedes consultar el listado completo de instituciones en el sitio oficial de la Asociación.

Si realizas un retiro o depósito en efectivo por 140 mil pesos o más en cualquiera de estas instituciones, deberás cumplir con los nuevos requisitos de identificación.

¿Qué requisitos pedirán los bancos?

Las personas que realicen retiros o depósitos en efectivo por 140 mil pesos o más deberán presentar:

Una identificación oficial vigente, como la credencial para votar (INE) o el pasaporte.

Un dato biométrico, como la huella dactilar o el reconocimiento facial.

¿La medida aplica en cajeros automáticos?

No. El nuevo requisito no aplica para las operaciones realizadas en cajeros automáticos.

De acuerdo con la ABM, la disposición únicamente contempla los retiros y depósitos en efectivo realizados en ventanillas bancarias, ya que los cajeros automáticos cuentan con límites para este tipo de operaciones.

¿Por qué los bancos solicitarán la identificación oficial y los datos biométricos?

La Asociación de Bancos de México explicó que esta medida tiene como objetivo combatir el crimen financiero y prevenir actividades ilícitas.