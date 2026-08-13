Georgina Rodríguez reapareció en redes sociales luego de anunciar junto a Cristino Ronaldo su boda con una fotografía de sus argollas matrimoniales, misma que le dio la vuelta al internet y se convirtió en tendencia.

La empresaria recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la reciente colaboración que hizo con Chopard en su portada con Harper's Bazaar España, en la que usó lujosas joyas de la firma de lujo, incluido un par de pendientes circulares de oro blanco ético y decorado con 11.80 quilates de diamantes redondos.

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En la fotografía, tomada en las playas de Mallorca, Geo aparece posando con el mar detrás de ella, haciendo alarde de su silueta de impacto y trabajadas curvas, ataviada con un conjunto que ya es tendencia para este verano.

La esposa de Cristiano Ronaldo usó un bralette satinado de atrevido escote en v, con cuello halter y detalles drapeados, a juego con un pareo amarillo mostaza atado sobre la cadera y un bolso verde aqua con mechones. Además de los lujosos pendientes de más de 70 mil dólares, la modelo e influencer usó llamativos anillos de alta joyería.

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Hizo alarde de su belleza con maquillaje bronceado, labial nude, ligeras sombras en los párpados y blush sobre los pómulos. Por su parte, su cabello oscuro se lució peinado por detrás con un estilo glamuroso.

Georgina Rodríguez reapareció en redes sociales para promover sus recientes trabajos de moda un par de días después de haberse casado por el civil con Cristiano Ronaldo en Portugal, luego de 10 años de relación.

En Instagram, ambos compartieron la foto de sus manos con los anillos de boda, un par de alianzas doradas con un aspecto sencillo, pero significativo para la pareja. De acuerdo con los informes revelados por el Daily Mail, las celebridades se casaron en la isla de Cascais, Portugal, en una ceremonia privada e íntima, con la compañía de sus cinco hijos.

El tabloide británico citó a un representante del jugador de futbol, que reveló algunos detalles del enlace, ocurrido el pasado 11 de agosto: “Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron hoy en una ceremonia civil en Cascais, Portugal, y ahora son oficialmente marido y mujer”.

Y agregó: “La ceremonia fue un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos”. Hasta el momento no se sabe si la pareja tendrá una boda más pública y grande.

Tras la noticia de su matrimonio, en redes comenzaron a circular fotografías de ambos con sus trajes de boda, además de la fiesta que dieron; sin embargo, estas imágenes fueron hechas con inteligencia artificial, ya que no hay más datos de la ceremonia ni se ha revelado la ropa que usaron las celebridades.