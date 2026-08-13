Si eres adulto mayor hay una tarjeta que puede ayudarte a reducir el costo de algunos servicios y trámites durante 2026 (y no, no se trata de la credencial del INAPAM); la Tarjeta Dorada del programa Envejecimiento con Bienestar te servirá para obtener beneficios y descuentos de hasta el 50%. ¿Quiénes pueden solicitarla? Aquí te contamos cuáles son los requisitos y todos los detalles que debes saber para tramitarla en septiembre.

La Tarjeta Dorada es un programa dirigido a adultos mayores que busca mejorar su calidad de vida mediante descuentos, apoyos y acceso a servicios prioritarios. Este programa ha despertado interés porque ofrece descuentos de hasta 50% en algunos servicios, además de beneficios en transporte, farmacias, restaurantes, servicios médicos y otros establecimientos participantes.

Sin embargo, hay una precisión importante para quienes buscan tramitar la Tarjeta Dorada en septiembre de 2026: no sustituye al INAPAM. Entonces, ¿quién puede solicitarla?, ¿qué requisitos debe cumplir?, ¿el descuento de 50% aplica para todos los servicios? Aquí te explicamos.

¿Quiénes pueden sacar la Tarjeta Dorada en septiembre 2026?

La Tarjeta Dorada del Envejecimiento con Bienestar está dirigida a:

Personas de 60 años cumplidos o más.

Adultos mayores que residan en el estado de Guerrero*

*Consulta si en tu municipio se puede tramitar esta tarjeta.

Por lo tanto, no cualquier adulto mayor de México puede solicitarla; si vives en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Oaxaca u otra entidad, la credencial que puedes tramitar como adulto mayor es la INAPAM.

Requisitos para tramitar la Tarjeta Dorada para Adultos Mayores septiembre 2026

Para solicitar la Tarjeta Dorada debes cumplir con lo siguiente:

Edad mínima de 60 años

CURP (Actualizada)

(Actualizada) Identificación oficial (INE AL 200%)

Comprobante de domicilio (Vigencia tres meses)

Formulario de solicitud

Autorización para uso de datos personales.

Documentos del representante en caso de emergencia

Identificación oficial (INE)

CURP (Actualizada)

Número telefónico.

¿La Tarjeta Dorada da 50% de descuento?

Sí, pero el 50% no aplica de manera general a todos los productos o servicios, solamente en:

El pago anual y/o mensual del servicio de agua potable y alcantarillado cumpliendo con los requisitos establecidos por la institución correspondiente. El pago anual del predial cumpliendo con los requisitos establecidos por el ayuntamiento Al solicitar la expedición de su licencia de manejo.

¿Cómo se tramita la Tarjeta Dorada 2026?

De manera general, el proceso para obtenerla en 2026 consta de los siguientes pasos:

Paso 1 . Acudir al módulo de atención correspondiente en tu localidad

Paso 2 . Entregar la documentación completa

Paso 3 . Esperar la validación de datos por parte de la autoridad

Paso 4 . Recibir la tarjeta en caso de ser aprobado.

¿La Tarjeta Dorada se puede solicitar en septiembre de 2026?

Toma en cuenta que actualmente no está abierta una convocatoria de registro por lo que te sugerimos mantenerte al tanto de los canales oficiales de comunicación para inscribirte a tiempo.

¿Puedo tener Tarjeta Dorada e INAPAM al mismo tiempo?

Sí porque son programas diferentes. La credencial INAPAM es un programa de alcance nacional para personas de 60 años o más, mientras que la Tarjeta Dorada es un programa de Guerrero.

¿La Tarjeta Dorada da dinero?

No. Es una credencial de descuentos y beneficios.