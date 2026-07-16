Alemania lanzó una nueva convocatoria laboral dirigida a enfermeros mexicanos interesados en desarrollar su carrera profesional en Europa. La oferta fue difundida a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE) y forma parte de un programa de movilidad laboral internacional que busca cubrir la creciente demanda de personal de salud en hospitales alemanes.

La vacante está enfocada en profesionales de enfermería titulados que deseen integrarse a un sistema sanitario reconocido por sus altos estándares de calidad, estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento. El puesto contempla labores relacionadas con el cuidado integral y holístico de pacientes de todas las edades, tanto en áreas de atención general como especializada.

¿Cuánto pagan a los enfermeros mexicanos en Alemania?

De acuerdo con la convocatoria, el salario ofrecido es de aproximadamente $41,900 pesos mensuales, además de una serie de prestaciones que buscan garantizar condiciones laborales adecuadas para los trabajadores seleccionados.

Entre los beneficios destacados se encuentran:

Seguridad social pública.

Apoyo de transporte.

Contrato por tiempo determinado.

Oportunidad de desarrollarse profesionalmente en hospitales de Alemania.

La jornada laboral será de tiempo completo, de lunes a viernes, en un horario de 6:00 a 13:00 horas.

Requisitos para aplicar al trabajo en Alemania

La convocatoria establece que los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Licenciatura en Enfermería.

Título profesional.

Experiencia mínima de seis meses a un año en labores de enfermería.

Además, se requiere conocimiento en áreas como:

Administración de medicamentos.

Manejo de heridas.

Higiene y cuidado asistencial del paciente.

Monitoreo y registro de signos vitales.

Planificación, ejecución y evaluación de medidas preventivas.

Cuidados básicos y tratamientos especializados.

Atención de pacientes en cuidados intensivos.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que no se solicita un idioma específico como requisito inicial, aunque los candidatos deberán estar dispuestos a viajar y adaptarse a un entorno internacional.

Habilidades que buscan los hospitales alemanes

Además de la preparación académica, los empleadores valorarán competencias personales que resultan fundamentales para el desempeño en el sector salud.

Entre las habilidades solicitadas destacan:

Trabajo en equipo.

Liderazgo.

Pensamiento crítico.

Proactividad.

Compromiso.

Motivación.

Aprendizaje constante.

Orientación a resultados.

Calidad en el trabajo.

Adaptación al cambio.

Tolerancia a la presión.

Autonomía.

Orientación al cliente.

Estas cualidades son consideradas clave para brindar atención de calidad y responder de manera eficiente a las necesidades de los pacientes.

Funciones del puesto en Alemania

Los enfermeros contratados participarán en actividades relacionadas con la atención y cuidado de los pacientes, entre ellas:

Apoyo y ejecución de medidas diagnósticas.

Cuidados básicos y de tratamiento.

Valoración de necesidades de cuidado.

Planificación y ejecución de procedimientos de enfermería.

Evaluación de medidas preventivas.

Asesoramiento y orientación a pacientes.

¿Cómo será el proceso de reclutamiento?

Los candidatos deberán participar en una entrevista presencial en el Estado de México como parte del proceso de selección.

El reclutamiento inició el 14 de julio de 2026 y tendrá una duración aproximada de dos meses, periodo en el que se evaluará a los aspirantes que deseen formar parte de esta oportunidad laboral en Alemania.

Para los profesionales mexicanos de enfermería, esta convocatoria representa una alternativa atractiva para acceder a experiencia internacional, mejores ingresos y la posibilidad de trabajar en uno de los sistemas de salud más reconocidos del mundo.