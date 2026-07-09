¿Quieres tener la casa que siempre soñaste pero te falta dinero? Entonces es momento de que solicites el apoyo económico del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el cual ofrece un crédito para que realices los cambios o las modificaciones que quieras en tu hogar; checa en qué consiste y qué requisitos piden.

Si necesitas dinero para mejorar tu vivienda sin contratar un crédito bancario, el Infonavit ofrece un financiamiento que puede ser una excelente alternativa en caso de que entre tus planes no esté adquirir una nueva casa o departamento.

¿Cuál es el crédito del Infonavit que presta hasta 160 mil pesos?

El crédito Mejoravit Solo para Ti es un financiamiento diseñado para que los trabajadores puedan realizar mejoras en su vivienda sin endeudarse. A diferencia de otros créditos, este programa permite recibir el dinero para decidir cómo administrarlo durante la remodelación.

¿Cuánto presta el Infonavit con Mejoravit Solo para Ti?

El monto del crédito depende de la capacidad de pago del trabajador y del ahorro que tenga en su Subcuenta de Vivienda. Actualmente, el financiamiento puede otorgar hasta 160 mil pesos, siempre que el derechohabiente cumpla con los criterios de evaluación establecidos por el Infonavit. “El monto de crédito desde $10,698.67 y hasta $169,039.02 pesos, sin rebasar el 90% del importe en tu Subcuenta de Vivienda”, precisan las autoridades.

De acuerdo con el Infonavit, con este crédito no dejas tu vivienda como garantía, la garantía del crédito es el saldo disponible en tu Subcuenta de Vivienda.

Asimismo, señalan que si eliges un monto de hasta $42,794.69 pesos, la tasa de interés será del 10% anual fija y podrás elegir de 1 hasta 5 años de plazo de crédito; en cambio, si eliges un monto mayor a $42,794.69 pesos, la tasa de interés será del 11% anual fija y podrás elegir de 1 hasta 10 años de plazo de crédito.

Requisitos para solicitar el crédito Infonavit de 160 mil pesos

Para acceder al programa, el trabajador debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados

Autorizar la consulta a buró de crédito

No tener un crédito vigente con el Infonavit

Solicitud de Inscripción de Crédito

Identificación oficial: INE, pasaporte o CURP Biométrica vigentes

Acta de nacimiento del derechohabiente

Acta de nacimiento del familiar que compruebe la propiedad. (en caso de aplicar)

Acta de Matrimonio, Constancia de concubinato /Constancia de Sociedad en Convivencia expedida por el Registro Civil o Alcaldía Municipal correspondiente de quien comprueba la propiedad

CURP

Cédula de Identificación Fiscal (RFC)

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 meses a la fecha de la solicitud, Estado de Cuenta Bancario a nombre del derechohabiente

Original del Proyecto de Obra/Presupuesto de la mejora a realizar, con descripción de la reparación ampliación o mejoramiento de la vivienda, así como presupuesto estimado de las, la o el derechohabiente podrá entregarlo en el formato libre de su conveniencia o descargar el formato a través del portal o Mi Cuenta Infonavit.

Características del crédito Mejoravit

-El crédito se otorga de manera individual

-La suma de tu edad más el plazo de tu crédito, no debe exceder de 70 años y si eres mujer no debe exceder de 75 años

-La vivienda debe estar a tu nombre, de tu cónyuge o concubino (a), hijos (as), hermanos (as), padres, abuelos o suegros

-Debes habitar la vivienda a la cual le harás las reparaciones, ampliaciones o mejoras

-Si deseas regularizar tu vivienda, es decir, obtener el título jurídico otorgado por el notario, podrás solicitar el 30% del monto de crédito para cubrir los gastos notariales.

¿Cómo solicitar el crédito Mejoravit Solo para Ti?

El proceso es sencillo y puede iniciarse desde internet.

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit Verifica si cumples con los requisitos Precalifica tu crédito Reúne la documentación solicitada Envía tu solicitud Una vez autorizado el financiamiento, recibirás el dinero para comenzar las mejoras.

¿En qué se puede gastar el dinero?

El crédito está destinado exclusivamente al mejoramiento de vivienda. Puedes comprar materiales de construcción, adquirir muebles fijos o realizar adecuaciones permanentes que aumenten el valor o la funcionalidad del inmueble. También:

Remodelar baños o cocina

Cambiar pisos, ventanas o puertas

Impermeabilizar la vivienda

Pintar interiores y exteriores

Construir una habitación adicional

Reparar instalaciones eléctricas o hidráulicas

Adaptar la vivienda para personas con discapacidad

Mejorar la seguridad del inmueble.

No está permitido utilizar el dinero para gastos personales, vacaciones, pago de deudas u otros fines distintos al mejoramiento de la vivienda.