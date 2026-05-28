Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, presuntamente fue blanco de un complot terrorista, diseñado para acabar con su vida, vinculado al grupo terrorista Kata'ib Hezbollah, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Información revelada por Radar Online detalla una denuncia federal que señala a Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi como supuesto organizador de las amenazas dirigidas contra intereses y bienestar de figuras cercanas al presidente de Estados Unidos, incluida su hija mayor y su familia.

El supuesto mensaje sobre el complot habría sido enviado el pasado 20 de abril mediante Snapchat y contenía referencias directas a Ivanka junto con amenazas dirigidas a su padre.

“Desde el fondo del asunto, donde tu hija Ivanka, esa zorra que se arroja a los brazos de los hombres, adorna su rostro con ligereza y respira con deleite dondequiera que cae al borde de un hombre rico y adinerado”, dice el presunto mensaje compartido por medios estadounidenses.

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El texto apunta que Ivanka estuvo al borde de la muerte hace unos días mientras estaba en París con su familia, ciudad en la que supuestamente operaba dicho grupo simultáneamente a su visita.

“Eres un idiota, tu hija estuvo al borde de la muerte hace trece días, pero nuestros hombres no matan p*utas”, cita Radar Online sobre dicho mensaje.

Los informes revelados señalan que Donald Trump también fue vinculado a las amenazas y descrito como un “arrogante, criminal y maldito”; en el mensaje, el autor también hizo llamados contra el presidente y menciones relacionadas al caso de Jeffrey Epstein y a su red de pedofilia.

Tras estos hechos, un informante le dijo al reportero Rob Shuter que Ivanka estaba aterrorizada por las amenazas, aunque estaba consciente que ser hija de Trump le traía este tipo de amenazas y peligros.

“Ivanka siempre supo que ser hija de Trump conllevaba peligros, pero esto la afectó de manera diferente. Enterarse de que alguien había hablado de atacarla personalmente hizo que todo se sintiera terriblemente real”, señaló la fuente.

Aunado a esto, el insider señaló que su seguridad en la casa familiar de Florida, así como la de sus hijos y la de su esposo Jared Kushner, ha sido reforzada y que constantemente se está planeando el día a día de la empresaria para evitar que sea blanco de un ataque real.

Además, se informó que las apariciones públicas de Ivanka se han ido rediseñando desde que se reveló la conspiración de asesinato, las rutas que toma han cambiado, se han instalado controles “exhaustivos” en su casa y en los lugares que visita y que la empresaria está priorizando la seguridad de sus hijos más que en la suya o la de su esposo.

“Su mundo entero ha cambiado. Cada movimiento está planeado. Las rutas cambian constantemente. Se realiza un control a los visitantes. La seguridad está por todas partes”.

La presunta conspiración de asesinato fue planeada, de acuerdo con el National Enquirer, como venganza en contra de Donald Trump por los ataques de drones que ordenó para matar al líder iraní Qasem Soleimani en 2020, en Irak.