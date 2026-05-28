Con la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca, México se prepara para recibir a miles de aficionados internacionales, incluidos viajeros de Canadá.

De acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los ciudadanos canadienses cuentan con una ventaja importante: no necesitan visa para ingresar a México por turismo, negocios o tránsito, siempre que su estancia no supere los 180 días.

El principal requisito es contar con un pasaporte válido y vigente, el cual debe cubrir toda la duración de su estancia en el país. Aunque México no exige una vigencia mínima específica (como seis meses), las autoridades sí requieren que el documento esté activo al momento de la entrada.

En caso de ser residente permanente en Canadá (y no ciudadano), también se deberá presentar la tarjeta de residencia correspondiente junto con un documento de viaje válido.

Documentos obligatorios para entrar a México

Además del pasaporte, los viajeros canadienses deben cumplir con ciertos requisitos administrativos al momento de ingresar a México, especialmente durante eventos masivos como el Mundial:

Forma Migratoria Múltiple (FMM): documento migratorio que funciona como permiso de entrada, obligatorio principalmente si se ingresa por vía terrestre.

Declaración aduanal: necesaria para declarar bienes o cantidades de dinero que superen los límites permitidos.

Motivo del viaje claro: turismo, negocios o tránsito.

La estancia autorizada suele ser de hasta 180 días, pero el tiempo exacto lo define el agente migratorio al momento de la entrada.

Requisitos para pasar Migración en México

Uno de los puntos clave para los aficionados que asistirán al Mundial 2026 es el proceso de revisión en migración. Aunque no se requiere visa, el ingreso al país no está garantizado automáticamente, ya que los oficiales migratorios pueden solicitar información adicional.

Entre los requisitos más comunes que pueden pedir al llegar están:

Boleto de salida de México (vuelo de regreso o continuación del viaje).

(vuelo de regreso o continuación del viaje). Reservación de hospedaje o dirección donde se alojará.

o dirección donde se alojará. Comprobantes de solvencia económica para cubrir la estancia.

para cubrir la estancia. Itinerario o plan de actividades durante la visita.

Las autoridades también pueden hacer preguntas sobre el propósito del viaje y la duración de la estadía. Es importante responder con claridad y proporcionar documentación consistente, ya que la autorización final depende del agente del Instituto Nacional de Migración.

Recomendaciones del gobierno canadiense para viajar a México

El Gobierno de Canadá, a través de su portal oficial, recomienda a los viajeros que planean asistir a eventos internacionales como el Mundial 2026 preparar todos sus documentos con anticipación y revisar los requisitos migratorios vigentes antes del viaje.

También sugiere mantenerse informado sobre condiciones de seguridad, transporte, normativas locales y posibles actualizaciones en los requisitos de entrada, especialmente debido al alto flujo de turistas durante la competencia.

Para los ciudadanos canadienses que viajarán a México durante la Copa del Mundo 2026, el proceso de entrada es relativamente sencillo, pero requiere planificación. Contar con pasaporte vigente, documentos de viaje claros y comprobantes básicos será fundamental para evitar contratiempos al pasar por migración.