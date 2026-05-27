La tensión continúa este miércoles frente al centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, donde migrantes mantienen por sexto día consecutivo una huelga de hambre y de trabajo, mientras decenas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) custodian la instalación y legisladores, activistas y familiares exigen respuestas sobre las condiciones dentro del recinto.

Más de una veintena de agentes de ICE, con uniformes verdes y el rostro cubierto, permanecen apostados alrededor de la imponente estructura de Delaney Hall que, con capacidad para 1,196 personas, es el mayor centro de detención de inmigrantes de la costa este.

La situación en el exterior es de tensa calma, con un fuerte dispositivo de seguridad y la presencia permanente de agentes federales y manifestantes, constató EFE. A la entrada del centro de detención, que destaca por ventanas blancas con rejas y la parte superior rematada con alambre de púas, se mantiene un perímetro completamente vallado.

Entre los manifestantes se ven pancartas con mensajes como 'Acabar con ICE', 'No somos criminales' y 'Amamos a los inmigrantes', además de carpas instaladas para ofrecer asistencia médica y apoyo a las familias que mantienen una vigilia frente al centro.

Los congresistas demócratas neoyorquinos Jerry Nadler y Dan Goldman ingresaron para realizar una visita poco después de que el congresista Adriano Espaillat dominicano-estadounidense lograra entrar para reunirse con varios de los inmigrantes en huelga.

Personas que mantienen la vigilia aseguraron a EFE que persiste un clima de fuerte tensión con los agentes desplegados en la zona, después de varios días de enfrentamientos y denuncias cruzadas entre manifestantes, legisladores e ICE.

Los detenidos continúan reclamando la presencia de la gobernadora de Nueva Jersey, la también demócrata Mikie Sherrill, a quien se le negó el acceso a la instalación el pasado lunes tras lo cual se registraron altercados entre manifestantes y agentes federales.

En una rueda de prensa frente al edificio, miembros de Cosecha New Jersey, familiares de detenidos y el propio Espaillat detallaron hoy las demandas de los huelguistas y denunciaron las condiciones dentro del centro.

Gabriela Soto denunció que su esposo, Martin, fue detenido en plena calle por agentes del ICE, quienes lo esposaron y lo trasladaron en una furgoneta.

Describió el operativo como un "secuestro" y que no se le dio información clara sobre su paradero durante las primeras horas tras la detención. Ella forma parte del grupo de familiares que está participando en las vigilias y protestas, denunciando detenciones arbitrarias y pidiendo explicaciones sobre las condiciones dentro del centro.

Por su parte, Espaillat señaló que las condiciones en el centro son "deplorables" y que debe cerrar "inmediatamente".

"Hay mujeres embarazadas e incluso casos de personas que han estado detenidas a punto de dar a luz. Hay represalias contra quienes participan en la huelga de hambre, que efectivamente existe dentro de la instalación. La comida es pésima, el servicio médico es inhumano y el centro está sobrepoblado. Esta instalación, operada por una corporación privada, debe cerrar", denunció el congresista demócrata.

Delaney Hall, administrado por la empresa privada GEO Group bajo contrato federal, reabrió este año como centro de detención de inmigrantes y ha sido objeto de denuncias sobre supuestas condiciones insalubres, negligencia médica y escasez de alimentos, acusaciones que hasta ahora las autoridades han rechazado.