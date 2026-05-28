El volcán Popocatépetl registró una nueva explosión la mañana de este miércoles, generando una columna eruptiva de ceniza y activando alertas por posible caída de material volcánico en varios municipios del estado de Puebla.

De acuerdo con la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México, el evento ocurrió a las 09:49 horas (tiempo del centro de México), cuando las cámaras de vigilancia captaron una explosión en el cráter del coloso.

VIDEO

🌋📹 Así se apreció el pulso eruptivo del Volcán #Popocatépetl (originado a las 09:49 hrs de hoy) desde el ángulo de San Nicolás de los Ranchos, #Puebla (cámara ubicada a ~15km del cráter).



Imágenes proporcionadas por nuestro colaborador:

Diego Vázquez G: @Diegoxx_YT… pic.twitter.com/aEZjzfjY2w — SASSLA (@SasslaMx) May 28, 2026

Además, las ondas acústicas provocadas por el pulso eruptivo fueron detectadas por un sismógrafo instalado al sur de la ciudad de Puebla, lo que confirmó la intensidad de la actividad volcánica del Popocatépetl.

¿Qué pasó en el volcán Popocatépetl hoy?

Las autoridades informaron que la explosión generó una columna eruptiva de aproximadamente 1.5 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter, mientras que la dispersión de ceniza se dirige hacia el sector sureste de Puebla.

Debido a las condiciones del viento, existe probabilidad de caída de ceniza en distintas comunidades cercanas al volcán.

Municipios con posible caída de ceniza

San Pedro Benito Juárez, Puebla

Tochimilco, Puebla

Atlixco, Puebla

Protección Civil recomienda a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales y evitar actividades al aire libre en caso de caída de ceniza volcánica.

Semáforo del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2

Pese a la explosión registrada esta mañana, el Semáforo de Alerta Volcánica continúa en Amarillo Fase 2, sin cambios hasta el momento.

Las autoridades señalaron que este tipo de actividad está contemplada dentro de los escenarios previstos para el nivel actual de alerta del Popocatépetl.

Recomendaciones por caída de ceniza volcánica

Ante la presencia de ceniza, se recomienda:

Cubrir nariz y boca con cubrebocas

Cerrar puertas y ventanas

Evitar el uso de lentes de contacto

Proteger depósitos de agua

No realizar actividades físicas al aire libre

El monitoreo del volcán Popocatépetl continúa de manera permanente por parte de Protección Civil, Webcams de México y organismos especializados.