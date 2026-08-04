Mientras Ariana Grande continúa en medio de la polémica por las especulaciones sobre su estado de salud y su apariencia física, ahora es su hermano, Frankie Grande, quien se encuentra en el centro de la controversia tras publicar un fotografía en la que aparece casi desnudo. La publicación desató una ola de reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios aprovecharon para pedirle que apoye a la intérprete de "thank you, next".

Tras el estreno de su octavo álbum titulado “Petal”, Ariana Grande desató una ola de preocupación debido a su apariencia física ya que millones de personas señalaron la extrema delgadez con la que aparece en el video de su sencillo que lleva el mismo nombre del material discográfico.

Inmediatamente, Grande se volvió tendencia y más cuando anunció que se retiraría de la vida pública al término de su más reciente gira, la cual concluye el próximo 1 de septiembre. En medio de todo el escándalo es que su medio hermano, Frankie Grande, utilizó sus redes sociales para compartir fotografías de él casi desnudo, algo que no agradó a todos los fanáticos de la cantante de “7 rings”.

Fue a través de sus historias de Instagram que Frankie compartió la imagen en la que posó sin ropa y únicamente con una toalla. Mientras algunos de los usuarios de redes lo elogiaron, otros llevaron la conversación hacia la situación que rodea a Ariana Grande.

De hecho, aprovecharon para escribirle en algunas de sus publicaciones de Instagram que la ayude y que también revele la verdadera situación por la que Ariana está pasando; le pidieron que interviniera a tiempo por el bienestar de la famosa.

“Ayúdala, por favor”, “Ayuda a tu hermana, por favor. Queremos que tenga una larga vida” y “Tu hermana te necesita” fueron los mensajes que más le escribieron a Frankie en medio de la crisis mediática que atraviesa la joven de 33 años.

Hasta ahora, Frankie Grande no ha respondido públicamente a los comentarios.

Hermano de Ariana Grande. Foto: Instagram @frankiejgrande

¿Ariana Grande está enferma?

No hay una confirmación oficial. Las versiones que circulan en redes sociales se basan principalmente en comentarios de usuarios sobre su apariencia física.

En distintas ocasiones, Ariana Grande ha pedido evitar hacer suposiciones sobre la salud de las personas basándose únicamente en su aspecto físico y ha llamado a mostrar mayor empatía en este tipo de situaciones.

¿Quién es Frankie Grande?

Frankie Grande es un actor, cantante, productor, bailarín e influencer estadounidense de 43 años, además de ser el hermano mayor de Ariana Grande. A lo largo de su carrera ha participado en musicales de Broadway, programas de televisión y diversos proyectos de entretenimiento, además de mantener una activa presencia en redes sociales.